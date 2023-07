Robert Glință și Andrei Pavel au prins viteză! S-au dat cu 200 la oră pe circuit cu o Tesla de curse!  

Dominic Marcu, pilotul care de două sezoane concurează în premieră în Europa cu o bijuterie electrică în Campionatul de Viteză în Coastă, i-a făcut pe cei 2 foști sportivi să trăiască senzații tari.

Dominic Marcu este pilotul care revoluționează motorsportul din România. De două sezoane el face spectacol în Campionatul de Viteză în Coastă cu o Tesla Model 3 Performance, realizată după un proiect gândit de el 100%.

Pasionați de mașini, foștii mari sportivi Robert Glință și Andrei Pavel au dat curs invitației lui Dominic și s-au dat cu bolidul de peste 60.000 de euro pe Circuitul de la Adâncata

. “A fost o experiență cu totul deosebită, sincer e foarte greu să descrii astfel de senzații până nu le trăiești pe pielea ta. M-au fulgerat așa niște amintiri din competițiile mele de natație, când totul este la capacitate maximă, frână, accelărație, totul trebuie să fie perfect” – Robert Glință, campion european și mondial la natație.

„La plecare, pulsul mi s-a ridicat foarte mult, a fost o experiență extraordinară. Dominc și-a construit cu echipa lui o mașină superbă și chiar voiam să ne mai dăm încă vreo 3, 4 ture” – Andrei Pavel, antrenor de tenis de câmp.

Din cauza vitezei, Dominic i-a făcut pe cei 2 foști sportivi să tremure în dreapta lui.

“La finalul liniei drepte, mașina a prins 210 kilometri pe oră” – Dominic Marcu, pilot în Campionatul de Viteză în Coastă.

Andrei Pavel vrea revanșa pe terenul de tenis

Andrei îl așteaptă pe Dominc pe terenul de tenis!

„Îi voi servi și eu cu 200 la oră, pentru mine va fi normal, dar să văd cum se va simți el” – Andrei Pavel, antrenor de tenis de câmp.

Robert a trăit la maxim cele câteva minute cât a durat tura de pe circuit.



„Cred că asta a fost și senzația cea mai puternică pe care am avut-o, de-a lungul primei linii de viteză m-am uitat în bord și am văzut că avem 200 la oră. Mă așteptam, ok vine curba trebuie să frâneze, venea curba și nu mai frâna, decît în ultimul moment, a fost o senzație incredibilă” – Robert Glință, campion european și mondial la natație.

Retras din sportul de performanță anul acesta, fostul înotător spune că are o viață liniștită. Nu va sta departe de sportul care i-a adus atâtea satisfacții. „Mai am examenul de licență, voi termina studiile universitare pe profil Sport și Performanță Motrică și așa voi reuși să activez cu acte în regulă pe marginea bazinului ca antrenor” – Robert Glință, campion european și mondial la natație.

Și pentru Dominic întâlnirea cu foștii sportivi a fost una pe care nu o va uita prea curând.

„M-am simțit foarte bine, sunt foarte bucuros că le-am împărtășit și lor din pasiunea mea și lor. Le-a plăcut foarte mult și nu mai voiau să coboare.s” –Dominic Marcu, pilot în Campionatul de Viteză în Coastă.

Foștii sportivi au renunțat la mașinile pe benzină

Andrei și Robert se numără printre șoferii care conduc mașini electrice.

„Eu conduc o mașină electrică. Pentru mine, Smartul pe care-l am este una dintre cele mai bune mașini pentru București. Îmi place foarte mult, plus că în oraș parcarea e gratis, daca ai o astfel de mașină” – Andrei Pavel, antrenor de tenis de câmp.

“În ultima jumătate de an am pus mâna pe o mașină electrică, tot o Tesla model S, pe care o țin doar pentru București” Robert Glință, campion european și mondial la natație.

Rezultate foarte bune în Campionatul de Viteză în Coastă

Dominic Marcu se dă pentru al doilea sezon consecutiv cu Tesla Model 3 Performance în Campionatul de Viteză în Coastă.

„Anul trecut am avut sezon complet, am reușit să venim cu niște rezulate foarte bune pentru noi. Am avut o premieră pentru o mașină electrică: un loc 2 la general pe o manșă de concurs. Mai multe clasări pe locul 4 la general, iar la categoria electrice pe locul 1. Anul acesta punctăm și la categoria 1 și deja avem un loc 2 la generalul categoriei 1, iar locul 4 la general pe absolut toată competiția. Mașina pe care concurez este toată modificată față de mașinile de serie. În primul rând mașina este mai ușoară, avem toate elementele de siguranță, frânele sunt modificate, jante, anvelope, la caroserie pe partea de direcție”. –Dominic Marcu, pilot în Campionatul de Viteză în Coastă.

Prinde suta în 3 secunde

Dominic este primul pilot din Europa care concurează cu o Tesla Model 3 Performance în competițiile de hill climb. În versiune standard, modelul dezvoltă 500 de cai putere și 660 de Newtoni Metru livrați instantaneu, fiind capabil să sprinteze de la 0 la 100 km pe oră în 3,2 secunde. Exemplarul de competiție dezvoltat de Dominic cu asistența echipei Cyclon Motorsport a primit, pe lângă setul complet de modificări de siguranță necesare înscrierii în competiții, și un tratament de reducere a masei, este cu 200 de kilograme mai ușor decât în configurație standard.

Detalii despre model

Tesla Model 3 Performance

Specificații: Dual motor, 500 cp, 660nm, 260 viteza maximă, 0-100 km/h aproximativ 3 secunde.

Campionat: Campionatul Național de Viteză în Coastă

Premieră în Europa: Prima Tesla Model 3 Performance destinată Competițiilor Sportive de Viteză în Coastă.

Premieră în România: Prima Tesla destinată competițiilor sportive.