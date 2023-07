Victor Ponta pune „punctul pe i”: Eduard Hellvig a dus SRI într-o reformă și o direcție pozitivă pentru România!

Liderul Pro România, Victor Ponta, a precizat că „Eduard Hellvig, ca și George Maior, a dus SRI într-o reformă și o direcție pozitivă pentru România ,deși știe că Serviciile de Informatii nu sunt populare in nicio tară!”.

Potrivit lui Ponta, SRI s-a modernizat – in timp ce multe alte institutii publice s-au deteriorat in ultimii 10 ani „Am lucrat cu Eduard Hellvig in politica si in Guvern – si cred ca merita felicitat si pentru mandatul in fruntea SRI . Problemele societatii romanesti vin din calitatea actuala a liderilor politici / anchilozarea administrativa / lipsa de sprijin si interes pentru economie/ distrugerea Educatiei si a Sistemului public de sanatate – poate aici schimbam ceva”, a conchis liderul Pro România.