România, codașa UE la șosele moderne!

România se află pe ultimul loc la șosele moderne. Mai grav, potrivit unor documente obținute de jurnaliști reiese că pentru asfaltarea a 15 kilometri de drum național, CNAIR a supraevaluat lucrările cu aproape 650.000 de euro. Banii s-ar fi dus doar pe achiziția de mixturi asfaltice, relatează Realitatea PLUS. Conducerea companiei spune că face deja verificări, iar Direcția Națională Anticorupție a deschis o anchetă penală. În acest moment, România are sub 1.000 de kilometri de autostradă, printre cei mai puțini din Uniunea Europeană.

Moldova este regiunea cu cele mai multe drumuri naționale, în jur de 100. Unul dintre acestea, DN28, care leagă orașul Roman, din județul Neamț, de Iași, cel mai important oraș din estul României a intrat în reparații în mai 2021.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a demarat atunci lucrări de reparații. Lucrările au fost executate în regie proprie de Secția Drumuri Naționale Iași. Altfel spus, cu muncitori ai CNAIR, dar cu asfalt cumpărat de la o companie din Iași, conform documentelor publice, scrie romania.europalibera.org.

Lucrările au fost finalizate după șase luni, mai exact în toamna anului 2021. Tot atunci, o parte dintre angajații DRDP Iași care au lucrat la acest drum au sesizat conducerea că lucrările efectuate pentru asfaltarea drumului național 28 nu s-au realizat corect.

Acest lucru reiese și dintr-un raport de control al DRDP Iași din iunie 2022, obținut de jurnaliștii din presa din România, relatează Realitatea PLUS.

Mai exact, concluziile raportului arată că s-a cumpărat mai multă mixtură asfaltică decât cea care a fost așternută pe drum. A fost cumpărat material de lucru de 3,5 milioane de euro, dar pe drumul național a fost așternută mixtură asfaltică cu cel puțin 635.000 de euro mai puțin. Unele din probele extrase din carosabil au arătat că în anumite zone s-a asfaltat și sub 4 centimetri de material rulant, deși, conform planului, stratul trebuia să aibă 6 cm.

Pe lângă această sumă, raportul DRDP Iași a mai constatat că bugetul public a suferit și alte pierderi, de aproape 300.000 de euro, pentru plata orelor suplimentare.

Ovidiu Laicu, actualul director general al DRDP Iași, a confirmat pentru jurnaliști că raportul care a descoperit problemele există.