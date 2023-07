Ministrul Familiei, Gabriela Firea, pune „punctul pe i” în scandalul căminelor groazei: Este un linșaj. Vlad Voiculesu și USR mă vor țap ispășitor!

Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și egalității de șanse, susține că a devenit ținta unui linșaj mediatico-politic fără precedent ca urmare a anchetei care a dezvăluit atrocitățile din căminele de bătrâni din Capitală și Ifov. Firea l-a indicat pe fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu și USR că s-ar afla în spate campaniei care o vizează, pentru că s-ar urmări eliminarea ei dintr-o eventuală cursă pentru un nou mandat la primăria generală a Capitalei.

Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, în emisiunea Alexandrei Păcuraru „România Suverană”, Gabriela Firea a atras atenția asupra unei serii de neadvertențe legate de acuzațiile de ce i se aduc.

” Eu mi-am spus azi întrebarea care este legătura mea și a familie mele cu aceste grozăvii? De trei zile suntem linșați, pur și simplu, ca și cum noi am fi înființat aceste centre, noi le-am gestionat și noi am fi comis acele atrocități. Oricine mă cunoaște știe că am fost întotdeauna o persoană mai mult decât apropiată și empatică față de orice om vulnerabil,” a afirmat ministrul.

„Cum pot fi acuzată că am știut și am ascuns că sunt bătrîni înfometați sau care dorm pe saltele pline de ploșnițe? Este incredibil de ce am fost acuzată!

Am avut si o explicație când am văzut că niște lideri USR au ieșit să-mi ceară demisia. Deci asta era, de fapt, concluzia: niște nemernici de oameni au chinuit niște bătrâni și trebuie să găsim niște țapi ispășitori.

S-au spus atât de multe minciuni în aceste zile încât vă spun sincer că nu știu cu care să încep.

A ieșit Vlad Voiculescu, care este extrem de apropiat su site-ul care a demarat ancheta, dar ancheta trebuie să releve adevărul, nicidecum să-i facă vinovați pe unii care nu au nicio legătura cu acele stabilimente. A ieșit și Dacian Cioloș si cei de la USR București, au uitat de colegii lor care și-au apartamente de stat pe motiv că au dizabilități, au uitat de colegii care au încheiat contracte cu statul fraudând statul, acum ei sunt curați, au grijă de bătrâni, de copii. După cum știți, în urmă cu 2 luni eu vindeam copiii României, acum distrug și decimez bătrânii, deci sunt ceea ce poate fi întruchiparea răului în politica românească.

Eu dezmint toate așa-zisele bombe că eu aș avea vreo legătură cu acele stabilimente și rog instituțiile statului să vină cu probe că eu sau soțul meu sau oricine apropiat avem cea mai mică legătură”.

Ministrul Familiei a ataras atenția și asupra modului în care emoția intensă creată prin difuzarea unor montaje de imagini a fost canalizată împotriva ei.

„Ca om de presă vă mai spun că au fost difuzate imagini amestecate, din mai multe centre, fără a se mai preciza pentru fiecare secvență de unde este, din Voluntari, din Ilfov. Am înțeles, se căuta un țap ispășitor, eu sunt acelea și trebuie să-mi dau demisia.

„Eu îmi dau demisia, dar să mi se spună de ce? Care sunt acuzațiile, ce am făcut? Să iasă DIICOT, să iasă Poliția sau altă instituție a statului și să spună care sunt capetele de acuzare. Repet, să se spună care este vina mea? Doar că exist și că a început campania pentru alegerile locale mai devreme și astfel se ascund nerealizările actualului primar?!”, a punctat Firea.