Drulă pune tunurile pe premierul Ciolacu în scandalul „azilelor groazei”: Dacă nu ar fi fricos, ar trebuie să-i revoce, urgent, pe miniștrii Firea și Budăi!

Liderul USR, Cătălin Drulă, are o nouă intervenție fermă în scandalul „azilelor groazei”. Potrivit lui Drulă, există o linie clară de vinovăție și politică și morală și factuală, dar Marcel Ciolacu este, din păcate, fricos pe acest subiect.

„Marcel Ciolacu are responsabilitatea să-i demită pe acești oameni din Guvernul României. Este în mâna sa acest instrument al revocării unui ministru. Este clar că Gabriela Firea nu mai poate fi ministrul Familiei în România. Este clar că Marius Budăi nu mai poate fi ministru al Muncii în România. Acestea sunt lucruri de bun-simț. Mă interesează prea puțin ce calcule își fac pe plan intern, câte voturi are fiecare sau câte filiale o susțin pe Gabriela Firea. Ciolacu are un mandat pentru România. Este ceva înfiorător ce s-a întâmplat acolo. Mafiile din România știam că fac bani, din, nu știu ce, gunoaie, defrișarea pădurilor, dar chiar să faci bani lângă oamenii politici din suferința bătrânilor este mult prea mult”, a conchis liderul USR.