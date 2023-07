„Il Fenomeno” din artele marțiale: e campion la 5 sporturi de contact! 

Edwin Petrea este puștiul minune care la 14 ani câștigă toate concursurile de box, MMA, Kempo, Lupte Libere și jiu-jitsu brazilian la care participă. De 6 luni el se pregătește la box alături de lotul național de tineret, sub comanda lui Dorel Simion, iar de pe 19 iulie se luptă pentru titlul european la Ploiești, orașul său natal.

La 14 ani, lui Edwin Petrea nu îi stă nimeni în cale în sporturile pe care le practică de când era mic.

„Am o pasiunea pentru sporturile de contact. Îmi place tot ce e legat de bătaie, atât lupte la sol, cât și în picioare. Până acum am 150 de medalii, cred că 100 de cupe. Știu că am la activ aproape 700 de meciuri” – Edwin Petrea, campion la MMA, kempo, lupte libere, jiu–jitsu brazilian și box.

Din luna februarie, puștiul se pregătește la box alături de lotul național de tineret sub comanda lui Dorel Simion.

Antrenorul are numai cuvinte de laudă la adresa micului sportiv.

„Ca om de sport, mie mi se pare acest copil e genial, l-am poreclit <<Il Fenomeno >> Este un exemplu și cred că oricare antrenor și-ar dori să fi fost în locul meu, să aibe un asemenea sportiv” – Dorel Simion, antrenor principal al lotului național masculin de tineret de box al României.

De pe 19 iulie, Edwin va participa la primul campionat european din carieră, cel de juniori, care va avea loc la Ploiești, orașul său natal.

„Pentru campionatul european mă gândesc doar la medalia de aur. Să vină lumea să mă susțină, să strige România și să fie bine” – Edwin Petrea, campion la MMA, kempo, lupte libere, jiu–jitsu brazilian și box.

„Eu nu fac pronosticuri, nu îmi place să spun că el va fi. Dar este pentru prima dată în viața mea și ca sportiv și ca antrenor când cred că acest copil are prima șansă la medalie” – Dorel Simion, antrenor principal al lotului național masculin de tineret de box al României.

O ține din concurs în concurs

Micul sportiv are un program bine stabilit în ceea ce privește concursurile la care participă. Nu ratează niciunul.

„De la box, voi merge la Mondialul de kempo de la Abu Dhabi, iar apoi la Gimnaziada de box la Rio de Janeiro” – Edwin Petrea, campion la MMA, kempo, lupte libere, jiu–jitsu brazilian și box.

Pentru a fi cel mai bun la sporturile pe care le practică, Edwin nu se abate nicio secundă de la un program strict.

„La 6:30 mă trezesc, la 7:00 sunt la antrenament. Am și un nutriționist. M-a învățat tot ce trebuie să știu legat de dietă. Îmi cântăresc mâncarea, știu caloriile, îmi cântăresc apa. Înainte de competiție știu să mănânc în deficit caloric” – Edwin Petrea, campion la MMA, kempo, lupte libere, jiu–jitsu brazilian și box.

Seara, când ajunge acasă, tânărul vede doar patul.

„Nu am timp de nimic, adică eu când am școală, mă trezesc la 5:00, merg la sală, fac două ore jumate de sală. Merg și câteva ore la școală că trebuie, vin acasă mănânc, mă odihnesc, antrenamentul de seară durează mai mult, de la 17:00 la 21:30 mă antrenez, ajung acasă mănânc și mă pun să mă odihnesc și o iau de la capăt” –– Edwin Petrea, campion la MMA, kempo, lupte libere, jiu–jitsu brazilian și box.

Face box de la 2 ani!

Edwin a începutul boxul în 2021 alături de tatăl său și până acum are două medalii de aur la campionatul național și două la Cupa României. Edwin a povestit cum a ajuns să se pregătească cu Dorel Simion la lot.

„Am participat la un turneu internațional la care nu trebuia să merg, am avut ruptură de menisc. În ianuarie m-am ridicat din pat și în februarie am început primul turneu de box. Am mers la lotul de tineret să fac sparring-uri și l-am întrebat pe maestru Simion dacă nu poate să mă înscrie și pe mine la Dracula Open și de atunci mă pregătesc cu sportivii de la tineret” – Edwin Petrea, campion la MMA, kempo, lupte libere, jiu–jitsu brazilian și box.

„Tatăl lui este cel care l-a antrenat în mare parte, iar eu acum pe final să spunem că pun cireașa pe tort” – Dorel Simion, antrenor principal al lotului național masculin de tineret de box al României.

Ploiești, capitala boxului european

Între 19-31 iulie, Ploieștiul va găzdui Campionatul European de juniori, competiție la care vor participa 600 de sportivi din 32 de țări. Lotul de juniori al României este format din: Bence Szocs (46 kg), Nicolas Boncu (48 kg), Edwin Petrea (50 kg), Fabian Stroe (52 kg), Renato Nica (54 kg), Ciprian Iofciu (57 kg), Daniel Grigore (60 kg), Alexandru Magdalin (63 kg), Alexandru Suvache (66 kg), Radu Simion (70 kg), Mario Teodorescu (75 kg), Matei Nastasiuc (80 kg), Leon Majer (+80kg). Antrenori: Radu Zarif, Valentin Anghel și Georgian Anghel.