Jens Stoltenberg avertizează: Rusia și China reprezintă o mare amenințare pentru NATO!

Jens Stoltenberg avertizează statele membre NATO: Rusia ar fi gata să atace și în Alianță. Norvegianul susține că și China reprezintă o mare amenințare, motiv pentru care Regimul Zelenski trebuie să beneficieze de sprijin solid, an de an, pe termen lung.

Șeful NATO a precizat că nimic nu o mai poate împiedica pe Suedia să adere la Alianță, după ce a primit acordul lui Recep Erdogan, președintele Turciei.

„În ultimul deceniu, NATO a implementat cea mai mare întărire a apărării noastre colective dintr-o generație.

Ne-am consolidat prezența militară în Europa de Est și am crescut cheltuielile pentru apărare.

Odată cu aderarea Finlandei – și în curând a Suediei – NATO devine din ce în ce mai puternică și mai mare.

Trebuie să continuăm acest impuls și să ne menținem puterea și unitatea.

Este exact ceea ce vor face liderii NATO când ne vom întâlni la summit-ul nostru de la Vilnius”, a declarat Stoltenberg.

Prioritatea NATO va rămâne sprijinul acordat pentru regimul Volodimir Zelenski, a mai transmis oficialul.

„Mă aștept ca aliații NATO să confirme sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina, să continue să ne consolideze propria apărare și să ne sporească cooperarea cu partenerii noștri europeni din zona indo-pacifică pentru a apăra ordinea globală bazată pe reguli.

Acestea sunt prioritățile mele principale pentru Vilnius și nu numai, deoarece am onoarea să servesc această Alianță încă un an”, a comentat Stoltenberg.

Liderul Alianței susține că toate statele NATO trebuie să depună eforturi pentru resuscitarea Ucrainei.

„Când am vizitat Ucraina în această primăvară, am fost martor la suferința teribilă, dar și la uriașa vitejie și hotărâre, a poporului ucrainean în apărarea libertății sale.

În trenul spre Kiev, m-a surprins câte cimitire proaspete se întindeau pe șinele de cale ferată.

Am vizitat Bucha, chiar la nord de capitală, și am auzit despre ororile ocupației ruse. Am văzut, de asemenea, eforturile de a reconstrui o Ucraină mai bună și mai puternică.

Forțele ucrainene sunt acum angajate în lupte aprige pentru a revendica teritoriul ocupat, dar se confruntă cu apărări puternice rusești și teren dur”, a precizat norvegianul.

Singura opțiunea acceptată de NATO pentru pace este retragerea trupelor ruse din Ucraina, a mai avertizat Stoltenberg.

„Dacă Rusia încetează să lupte, va fi pace. Dacă Ucraina încetează să lupte, va înceta să mai existe ca națiune.

Ucrainenii nu vor renunța, pentru că obținând mai multe câștiguri pe câmpul de luptă, mâna lor va fi mai puternică la masa negocierilor.

Toată lumea vrea să se încheie acest război brutal, dar o pace dreaptă nu poate însemna înghețarea conflictului și acceptarea unui acord dictat de Rusia.

O pace falsă ar oferi Moscovei doar timp să se regrupeze, să se reînarmeze și să atace din nou.

Trebuie să întrerupem ciclul agresiunii ruse, iar cea mai bună modalitate de a obține o pace durabilă mâine este să sprijinim Ucraina, astfel încât aceasta să prevaleze ca națiune suverană acum”, a mai comentat șeful NATO.

Regimul Zelenski va beneficia de sprijinul statelor membre NATO. Se pregătește un ajutor anual.