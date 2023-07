A plecat pe semnătură din spital ca să concureze în etapa de drift! 

Sorin Ene, campionul de la drift, are o hernie lombară din cauza căreia a rămas blocat chiar înaintea etapei de la Târgu Mureș. Ajuns la Urgențe, medicul l-a programat direct la operație. Pilotul a ieșit pe propria răspundere din spital, a concurat și a terminat cursa pe 3.

Lui Sorin Ene, pilot cu 20 de ani de experiență în drift, îi place să trăiască pe muchie de cuțit! Din cauza unei hernii în stadiu avansat, el a fost pus într-o situație extrem de delicată chiar înaintea etapei de la Târgu Mureș.

„Am avut un blocaj, am ajuns cu SMURD-ul la spital, mi-au făcut o perfuzie să îmi revin, a urmat un RMN, rezultatul RMN- ului a fost <<domnul Ene etajul 2 salonul 16 mâine ne vedem la operație”>> – Sorin Ene, pilot în Campionatul Național de Drift.

Pentru că nu a lipsit la nicio etapă sau eveniment de drift, Ene nu putea să o facă acum!

“Atunci am plecat pe semnătură din spital, chiar pe semnătură mi se făcuse bilet de internare. Domnul doctor peste o săptămână am etapă nu am cum să lipsesc” – Sorin Ene, pilot în Campionatul Național de Drift.

Nu s-a antrenat deloc și câștigat locul 3

Pilotul a stat acasă o săptămână pe tratament și cu dureri groaznice, apoi a mers să concureze pe Circuitul Transilvania Motor Ring. Nu a putut să se antreneze!

“Am avut doar o tură sau două de antrenamente înaintea calificărilor. Calificări care m-au propulsat pe locul 3, după care la final am terminat pe locul 3” – Sorin Ene, pilot în Campionatul Național de Drift.

După competiția de la Tîrgu Mureș, Sorin Ene a venit la o clinică privată de recuperare, iar în două săptămâni și jumătate medicii și kinetoterapeutul l-au pus pe picioare.

„A fost bine pentru că s-a terminat cu bine, dar nu încurajez să facă asta toți pacienții. La dânsul e totul bine, acum zâmbim, a avut această pasiune dar nu este o regulă”- Claudiu Vîrban, medic specialist Ortopedie Traumatologie, Cinica Coloana Medicală.

A pus bazele primei Școli de Drift din România

Sorin Ene este unul dintre cei mai cunoscuți piloți de drift din România. Pasiunea pentru mașini o are de la tatăl și bunicul său, însă nu s-a oprit la plăcerea de a conduce.

“Și eu am moștenit pasiunea pentru mașini de la tatăl meu, tatăl meu la rândul lui de la bunicul meu, bunicul meu de la tatăl lui care la bază era inginer silvic și a avut numai mașini noi la acea vreme” – Sorin Ene, pilot de drift, fondatorul primei Școli de Drift din România.

După zeci de competiții câștigate, Sorin a simțit nevoia să dea mai departe din cunoștințele sale. În ultimii 8 ani, de când a pus bazele primei Școli de Drift din România, Sorin descoperă și formează tineri piloți în tainele driftului.

„Mai multă dragoste și mai multă atracție simt către această parte. Chiar mă gândeam până la 60 de ani, 70 de ani, dacă voi trăi, voi face drift și uite că ușor, ușor atracția pentru condus trece în umbră în favoarea atracției pentru formare și în a lucra cu cei mici și cu cei mari” – Sorin Ene, pilot de drift, fondatorul primei Școli de Drift din România.

Sorin a transmis mai departe pasiunea sa pentru mașini și drifturi, fiicei sale mai mari, Alice, care în anul 2021, la doar 14 ani, a devenit „Regina Europei” la drift.