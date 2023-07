Eurodeputatul Grapini, mesaj tranșant în PE: Dacă funcționarea statului de drept nu este măsurată la fel în toate statele membre, CE nu face altceva decât să inducă euroscepticism!

Critic vehement al dublului limbaj folosit la vârful UE, pe tema statului de drept, europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru în grupul S&D, a cerut în plenul PE comisarului pe justiție, Didier Reynders, ”să măsoare la fel” funcționarea statului de drept, în cele 27 de state membre!

“Este foarte importantă funcționarea statului de drept. Până la urmă, este poate cel mai important lucru în democrație. Domnule comisar, citind acest raport (n.r.- raportul anual privind statul de drept, pe anul 2023), vă întreb dacă măsurarea funcționării statului de drept este la fel în toate statele membre. Și am să-mi justific întrebarea menționând că, deși am adresat numeroase scrisori Comisiei Europene, chiar și dvs personal, și am sesizat faptul că în numeroase state member, cum ar fi Germania, Danemarca, Finlanda și Austria, nu se respectă drepturile copilului – în sensul în care copiii sunt luați direct de la școală și instituționalizați, fără să fie anunțați părinții – nu s-a făcut nimic în acest sens!”, a precizat eurodeputatul Grapini.

În sprijinul afirmațiilor sale, Maria Grapini a dat ca exemplu și cazurile de discriminări din Austria, în privința alocațiilor copiilor de alte naționalități. Nici în aceste situații, a adăugat eurodeputatul PUSL, acest stat nu a fost notificat de Comisia Europeană.

Potrivit europarlamentarului umanist, dacă funcționarea statului de drept nu este măsurată la fel în toate statele membre ale UE, Comisia Europeană nu va face altceva decât să inducă euroscepticism, la nivelul populației.

“Și vă întreb: ce să spun eu cetățenilor din țara mea, România, când se încalcă drepturile a 19 milioane de cetățeni, pentru că Austria nu ne lasă, fără niciun argument, să intrăm în Schengen. Până la urmă, statul de drept nu trebuie să fie doar o sintagmă și trebuie să fie ceva practic”, a conchis Maria Grapini.