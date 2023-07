Simona Bucura Oprescu, propusă pentru șefia Ministerului Muncii, Natalia Intotero, la Ministerul Familei. Paul Stănescu preia șefia PSD București!

PSD a votat noii miniștrii ai Muncii și Familiei, iar cele două nume merg mai departe la Klaus Iohannis. Paul Stănescu vine în locul Gabrielei Firea la PSD Bucureşti.

Ciolacu confirmă nominalizările pentru cele două ministere rămase fără conducere după demisiile lui Marius Budăi şi a Gabrielei Firea. În acelaşi timp, premierul Ciolacu precizează că nu o consideră deloc vinovată pe Gabriela Firea pentru ororile petrecute în „azilele groazei”.

„Nu exista autosuspendare in statut, deci s-a votat suspendarea pe periaoda nedeterminata a doamnei Firea. Domnul Paul Stanescu a preluat interimar conducerea filialei Bucuresti.

Doamna Firea nu a avut nimic de-a face, ca ministru nu a avut raspunderi in ceea ce s-a intamplat. Dansa si-a dat demisia pentru dezvaluirile facute in presa. Este o lectie sa avem foarte mare grija cu cei care apar din cand in cand in jurul nostru, ca sa isi faca poze, iar apoi se folosesc de aceste lucruri”, a declarat Marcel Ciolacu la ieşirea de la Consiliul Politic Naţional al PSD.

Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, le-a propus pentru Ministerul Muncii pe Simona Bucura Oprescu, iar pentru Ministerul Familiei pe Natalia Intotero. Acestea au fost votate în interiorul PSD, iar acum urmează ca Marcel Ciolacu să trimită propunerile către Palatul Cotroceni.

De asemenea, s-a luat act de faptul că Gabriela Firea s-a autosuspendat din funcția de președinte al PSD București, iar interimatul va fi asigurat de către Paul Stănescu, secretarul general al PSD.