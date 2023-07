Libris.ro: Romanii citesc tot mai mult și în limba engleză

In contextul diversificarii preferintelor literare ale romanilor, dar si a cresterii interesului pentru lectura in limba engleza, mai ales in perioada vacantei de vara, Libris diversifica oferta de carte in limba engleza, oferind cititorilor peste 820.000 titluri in limba engleza.

Dupa o crestere spectaculoasa in ultimii doi ani, interesul pentru cartile in limba engleza se mentine crescut si in 2023, tendinta amplificata in perioada vacantei de vara, cand lectura devine o activitate preferata pentru multi romani. La nivelul anului 2022, vanzarile de carte in limba engleza s-au dublat (+138%), fiind livrate cu peste 104% mai multe volume, similar cu aceeasi perioada a anului 2021.

In 2023, vanzarea de carte in limba engleza isi mentine trendul ascendent. In prima jumatate a anului a inregistrat o crestere de 24% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

„Dincolo de beletristica si literatura accesibila, usoara, relaxanta, care ne duce cu gandul la concediul de odihna si vacanta de vara, de la an la an, observam o crestere a interesului pentru carti de business sau de dezvoltare personala, inclusiv in limba engleza. De fapt, inainte de concedii, cresterea pe segmentul cartilor in limba engleza este considerabila. Aceste carti fac parte acum din bagajul de vacanta, iar interesul pentru cartea in limba straina, cu precadere engleza a crescut spectaculos in ultimii ani”- precizeaza Laura Teposu, CEO Libris.

Potrivit reprezentantilor librariei, romanii aleg o gama diversa de genuri literare atunci cand vine vorba de cartile in limba engleza. De la romanele clasice ale literaturii engleze, pana la carti contemporane de fictiune, non-fictiune, literatura pentru copii si tineret sau carti de business ori de dezvoltarea personala, cartile in engleza sunt preferate, in general, de Millennials si generatiile urmatoare, Z si Alpha.

„Intr-adevar, cei mai tineri cititorii, reprezentantii generatiei Z, cei care au acum 20-25 de ani, se orienteaza adesea catre carti in limba engleza. Este o generatie multiculturala, sunt mereu atrasi de nou si conectati cu trenduri literare si titluri care devin virale pe retelele de socializare. Si, mai ales, sunt si cei mai nerabdatori sa descopere noutatile, aleg carti in engleza, chiar inainte de a fi disponibile traducerile”, adauga Laura Teposu.

Care sunt cele mai vandute carti in limba engleza pe Libris.ro, dar si recomandarile librarilor pentru carti in limba engleza potrivite pentru vacanta de vara, sunt disponibile mai jos.

Top 10 cele mai vandute carti in engleza in 2022

1.It Ends with Us- Colleen Hoover

2.The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry – David M. Taylor

3.Hideaway – Penelope Douglas

4.Punk 57 – Penelope Douglas

5.Kill Switch – Penelope Douglas

6.From Lukov with Love – Mariana Zapata

7.Talk English: The Secret to Speak English Like a Native in 6 Months for Busy People – Ken Xiao

8.No Longer Human-Osamu Dazai

9.Dictionary of Legal Terms: Definitions and Explanations for Non-Lawyers – Steven H. Gifis

10.Twisted Love – Special Edition – Ana Huang.

Top 10 cele mai vandute carti in engleza in 2023

1.Concise 48 Laws Of Power- Robert Greene

2.Instant Karma – Marissa Meyer

3.Silent Patient – Alex Michaelides

4.48 Laws of Power- Robert Greene

5.How Women Rise

6.Twelfth Night – William Shakespeare

7.Think and Grow Rich- Napolon Hill

8.If He Had Been with Me – Laura Nowlin

9.Toca Boca coloring book: Perfect christmas gift with +30 design and high quality paper for The Toca Life lovers great for toddlers, kids and ad – Sarah Leblanc

10.Smarter Medicine: How Artificial Intelligence Will Make You Healthier – Yousif A-rahim Md Phd.

„Alegerile clientilor nostri ne inspira zi de zi, astfel, in ultimii ani, am crescut si diversificat considerabil oferta de carte in limba engleza, am adus cele mai noi titluri, cele mai captivante si apreciate carti in limba engleza. Aceasta diversitate permite cititorilor romani sa gaseasca intotdeauna o carte in limba engleza care sa corespunda gusturilor si preferintelor fiecaruia”, mai adauga Laura Teposu.

Top carti in limba engleza de citit in vacanta de vara

Icebreaker – Hannah Grace Too Late – Colleen Hoover The Summer I Turned Pretty. Summer #1- Jenny Han Once Upon A Broken Heart – Stephanie Garber Yellowface – R. F. Kuang The Seven Moons of Maali Almeida – Shehan Karunatilaka Things We Hide from the Light – Lucy Score Small Pleasures – Clare Chambers Every Summer After – Carley Fortune Bad Summer People – Emma Rosenblum

Intreaga oferta de peste 800.000 de titluri in limba engleza poate fi consultata pe site-ul Libris.

Despre LIBRIS

Afacere 100% romaneasca, Libris a intrat pe piata de carte in 1991, cu libraria St. O. Iosif din Brasov. In 2009, apare libris.ro care, in 14 ani de existenta in online, a devenit nume de referinta pe segmentul de librarii in Romania.

In toti acesti ani, Libris si-a asumat activ un rol de sustinator al lecturii si a derulat campanii numeroase in acest sens. Din 2019, Libris a demarat proiectul CarteTeca, prin care isi propune ca in 5 ani sa ajunga in peste 350 de unitati de invatamant, cu donatii de volume actuale, care sa-i atraga pe copii si adolescenti catre lectura.