Alimentele care te scapă de celulită

Probabil că una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă femeile este apariția unui strat de celuluită. Aceasta apare din diverse motive și nu este legată de greutatea corporală, deci oricine se poate confrunta cu aceste semne neplăcute.

Din acest motiv, pe piață se găsesc numeroase suplimente, loțiuni și alte tratamente pentru piele, care pretind că reduc sau tratează celulita, dar nu întotdeauna oferă rezultatele dorite. Totuși, o veste bună este că există o listă de alimente considerate benefice în lupta cu celulita, pe care ar trebui să le incluzi în dieta ta zilnică, dacă nu ai făcut-o deja, conform EatThis.

Afine

Consumul de fructe și legume, inclusiv afine, nu este dovedit că duce la o greutate corporală mai mică. Cu toate acestea, studii din European Journal of Nutrition au demonstrat că există o legătură convingătoare între consumul de fructe și legume și reducerea riscului de boli cronice, cum ar fi hipertensiunea arterială.

Linte

Lintea și alte legume precum fasolea neagră și năutul sunt surse excelente de fibre. Un studiu sistematic din American Journal of Clinical Nutrition a arătat că aceste alimente pot contribui la o pierdere modestă în greutate pentru cei care le consumă în mod regulat, ceea ce poate favoriza diminuarea celulitei.

Pere

Perele sunt printre cele mai bogate fructe în conținut de fibre. Consumând un fruct mediu de pară cu aproximativ 6 grame de fibre, vei simți o senzație de sațietate mai rapidă și vei mânca mai puțin în timpul gustărilor.

Varza kale

Un studiu din 2014, publicat în Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, a demonstrat că persoanele care consumă frecvent legume cu frunze închise la culoare, precum varza kale, și legume portocalii sau galbene, au o grăsime viscerală mai redusă decât cei care nu le consumă.

Avocado

Deși avocado este mai caloric decât majoritatea fructelor și legumelor, poate ajuta la stimularea pierderii în greutate. Studii arată că femeile care consumă regulat fructe și legume, inclusiv avocado, au înregistrat o pierdere mai mare în greutate pe o perioadă de patru ani, comparativ cu cele care nu le-au consumat, potrivit unui articol din revista Nutrients.