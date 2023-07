Nu juca la cazinouri online înainte de a citi asta!

Dacă ți-ai propus să încerci una dintre cele mai la modă modalități de divertisment de pe Internet, și anume distracția într-un online casino România, este bine să te informezi mai întâi.

În ziua de astăzi, e foarte ușor să te conectezi la această sursă de adrenalină care este o platformă de jocuri de noroc. Privilegiul vine, însă, cu niște obligații și precauții. Este recomandat să știi la ce să te aștepți ca să beneficiezi la maxim de experiența de joc. De aceea, te sfătuim să citești ce scrie mai jos înainte de a-ți deschide cont și de a testa serviciile unui asemenea site:

Poți avea un singur cont pe o platformă

Românii au voie să se înregistreze doar pe site-uri ale operatorilor licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Lista o găsești pe site-ul oficial onjn.gov.ro. De asemenea, pe pagina principală a cazinourilor legale, în partea de jos, este specificată seria licenței și valabilitatea. Poți deține un singur cont pe o platformă. Dacă încerci să îți deschizi mai multe, toate vor fi închise în momentul în care vei fi depistat.

Un detaliu important la înregistrare

După ce dai click pe butonul „Creare cont” (sau „Înregistrare”), vei avea de completat formularul de înscriere cu informații personale (nume, prenume, oraș, adresă, CNP) și de logare (nume de utilizator și parolă). În timpul înregistrării, este obligatoriu să bifezi că ești de acord cu „Termenii și condițiile” și cu „Politica de confidențialitate”. La „Termeni” este specificat că trebuie să ai 18 ani împliniți, aceasta fiind vârsta minimă legală pentru practicarea jocurilor de noroc.

Un alt buton care trebuie bifat este cel prin care îți exprimi acordul să primești informații promoționale. Poți deschide cont și dacă nu ești de acord, dar nu vei beneficia de ofertele promoționale. Este un detaliu important.

Va trebui să îți validezi contul

În maxim 30 de zile de la înregistrare va trebui să definitivezi procedura de verificare a identității (Know Your Customer – KYC). Cu alte cuvinte, va trebui să urci pe platformă fotocopii ale unor documente care să ateste că informațiile completate în formularul de înscriere sunt reale.

La unele cazinouri este suficient să trimiți într-o primă fază doar o fotografie a cărții de identitate, în timp ce altele solicită și dovezi ale metodei de plată (card bancar, portofel electronic etc) și adresei (factură de utilități recentă). Nu trebuie să îți fie teamă să transmiți aceste documente. La ele are acces doar personalul autorizat. În plus, nu ai de ales, pentru că verificarea identității este impus prin lege.

Cel mai avantajos este să folosești un card bancar

Fie că beneficiezi de o ofertă de bun venit fără depunere, fie că nu, la un moment dat vei fi nevoit să îți alimentezi contul. Altfel, nu ai cum să joci. În general, operatorii acceptă metode de plată diverse, dar cel mai ok este să folosești un card bancar, pentru ca toate operațiunile să se desfășoare rapid. În plus, unele oferte sunt activate doar dacă depui bani prin intermediul cardului. Trebuie să știi că majoritatea cazinourilor online percep o taxă de 2% din fiecare depunere (taxa pe viciu).

Sloturile au Payout mai mic decât jocurile de masă

Jocurile dintr-un cazinou online sunt împărțite în două categorii: sloturi și jocuri de masă. Păcănele reprezintă cam 90% din ofertă, pe orice platformă, în timp ce jocurile de masă se împart în electronice și live. Sloturile online prezintă un Payout mediu mai mic decât jocurile de masă, însă mult mai mare decât cele offline. De exemplu, RTP-ul (Return to Player) mediul al păcănelelor din cazinourile de pe internet este de 96%, iar al jocurilor de blackjack este 99%.

Secțiunea live favorizează socializarea

Dincolo de avantajul mai mic al „casei”, jocurile de masă au și o importantă componentă de socializare, în secțiunea live. Pe de o parte, poți comunica cu dealerul de joc, care are misiunea de a întreține o atmosferă destinsă și a clarifica eventualele nelămuriri ale clienților. Pe de altă parte, poți interacționa cu ceilalți jucători prin intermediul ferestrei de chat.

Poți discuta despre cum este mai bine să joci, însă e bine să ții cont de faptul că în jocurile de cazino nu poți aplica strategii de pariere, indiferent de ce ți-ar spune unii și alții. Rezultatele rundelor țin exclusiv de noroc, sunt aleatorii și nu pot fi anticipate prin nicio analiză.

Este bine să setezi limite

Nu se poate vorbi despre distracție într-un cazinou online decât în cadrul unui joc responsabil. Cu alte cuvinte, trebuie să fii conștient că acest hobby presupune unele riscuri dacă nu setezi limite de bani și de timp. Limita de bani se referă în principal la bugetul fix alocat lună pe lună pentru acest tip de divertisment. Ea poate fi setată pe site, prin intermediul instrumentelor puse la dispoziție de operator. Dacă ai atins-o, nu mai poți face alte depuneri în luna respectivă.

Pe toate site-urile licențiate de jocuri de noroc, există funcția „Reality check”, prin care ești ținut la curent cu timpul petrecut pe site. Nu ignora acele mesaje, pentru că este foarte important să nu neglijezi „viața reală”, însemnând familia, prietenii, serviciul sau alte îndatoriri.

Plătești impozit din fiecare retragere

Veniturile obținute din jocuri de noroc online sunt impozitate. Impozitul este reținut la sursă din fiecare retragere: