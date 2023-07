Hello Holidays lansează circuitele premium, cu itinerarii simplificate și cazări superioare, pentru grupuri reduse de turiști

Călătorii în Europa, Asia și America într-un ritm mai relaxat, care să ofere turiștilor experiențe unice, au fost incluse în noua gamă de circuite premium disponibile în oferta Hello Holidays din toamnă. Hello Premium Tours sunt alternativa exclusivistă la circuitele clasice, pentru grupuri de maximum 30 de turiști, cu cazări la hoteluri de patru stele și transport pe curse de linie. Peste 700 de turiști estimează Hello Holidays că vor cumpăra unul dintre circuitele premium în acest an.

“Am creat itinerarii care oferă mai mult timp turiștilor să se bucure de fiecare destinație în mod relaxat, cu multă plăcere. Indiferent că își doresc să exploreze orașe sau să se relaxeze în peisaje idilice, programele Hello Premium Tours le oferă posibilitatea să experimenteze totul într-un ritm confortabil”, declară Cosmin Vasile, managerul Departamentului Circuite al Hello Holidays

Circuitele Hello Premium Tours în Malta, Azerbaijan, Nisa, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite și Hawaii, la piețele de Crăciun din Andaluzia, Belgia, de Crăciun în Israel, ori de Revelion la Bruxelles, Nisa sau Iordania costă de la 759 de euro/persoană la 5.490 de euro/persoană, prețuri reduse cu până la 100 de euro în timpul verii. Programele, care încep din luna octombrie, au o durată de la șase la 17 zile, în funcție de traseu.

Sunt organizate pe curse de linie, cu cele mai convenabile conexiuni pentru fiecare program, iar cazările sunt la hoteluri de patru stele situate central și alese pentru confort.

Malta – Comori, cavaleri și cetăți, opt zile, din 4.10, 879 de euro

Azerbaijan – Tinutul Focului, zece zile, din 19.10, 1.429 de euro

Nisa – Coasta de Azur, șase zile, din 20.10, 759 de euro

Cipru – Legenda Afroditei, opt zile, din 22.10, 939 de euro

Emiratele Arabe – Povestea celor 7 regate, nouă zile din 13.11, 11.12, 22.01, 1.199 de euro

SUA de Vest & Sejur Hawaii, 17 zile, din 20.11, 5.490 de euro

Piețele de Crăciun din Andaluzia, opt zile, din 30.11, 940 de euro

Piețele de Crăciun din Belgia, șase zile, din 13.12, 799 de euro

Crăciun Israel & Revelion Iordania, 13 zile, din 23.12, 1.999 de euro

Marele Circuit Benelux – Revelion Bruxelles, opt zile, din 27.12, 1.049 de euro

Revelion Nisa – Provence & Coasta de Azur, opt zile, din 28.12, 969 de euro

“Pentru ca experiența de călătorie să fie unică, fiecare program propus turiștilor include locurile emblematice din fiecare zonă, pe care le vizitează pe îndelete.

La Nisa pășesc prin locurile pe care miliardarii lumii le frecventează des, în Azerbaijan descoperă amestecul de istorie veche și modernă, precum și fabuloasa arhitectură a capitalei Baku. În Malta merg pe urmele Cavalerilor Ioaniți vizitând capitala Valetta, orașul țăcerii, Mdina, biserici și palate, sate pescărești și orașe moderniste.

‚Emiratele Arabe – Povestea celor 7 regate’ îi introduce în atmosfera magică a Orientului și a progreseului tehnologiei, în Statele Unite vizitează San Francisco, Las Vegas, Beverly Hills și se relaxează pe renumita plajă Waikiki din Hawaii.

În Ajunul Crăciunului vizitează Mormântul Sfânt și de Crăciun, punctul culminant al unei vizite la Ierusalim, Via Dolorosa. De Revelion, la Bruxelles și pe Coasta de Azur participă la petrecerile special organizate în piețele publice”, declară Cosmin Vasile

Oferta Hello Premium Tours se extinde în următoarele luni cu noi vacanțe la târguri de Crăciun din Germanaia, Polonia, Portugalia, Elveția, Austria, Spania și Irlanda. De anul următor, agenția vrea să includă în categoria circuitelor premium și călătorii în Asia, Mauritius, Sri Lanka, India, Iran.

Înființată în urmă cu 16 ani, agenția de turism Hello Holidays este organizator de circuite în România și alte 38 de țări din Europa și Asia, dar și de sejururi în Grecia, Turcia, Egipt, Dubai. Programele “O zi cât o vacanță”, de o zi, în România și Bulgaria, ori cele cu o durată mai mare, de până la 21 de zile, oferă turiștilor experiențe unice de călătorie.

Agenția Hello Holidays a înregistrat un volum de vânzări de 9,8 milioane de euro în 2022, aproape dublu față de 2019, pe fondul ridicării tuturor restricțiilor de călătorie, la începutul sezonului, care a crescut peste așteptări cererea de călătorii. 2022 a fost primul an din ultimii în care s-a călătorit ca înainte de pandemie.

Pentru 2023 estimează o creștere de 40%, după deschiderea unui sediu la Sibiu, al treilea fizic al agenției și primul în teritoriu, și diversificarea unor programe care au fost foarte căutate în 2022, cum ar fi Senior Holidays.