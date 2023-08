Premierul Ciolacu nu mai acceptă jumătăți de măsură în privința risipei bugetare: Cei care joacă Solitaire la serviciu să-şi caute de lucru în altă parte!

Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit, miercuri dimineață, cu ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, în contextul discuțiilor despre noile măsuri fiscale pentru acoperirea găurilor bugetare.

Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu ministrul de Finanțe în special despre Ordonanța de Urgență ce urmează să fie promovată de Guvernul României, ”în ceea ce privește partea de reduceri de cheltuieli din sistemul bugetar”. Prim-ministrul a precizat că vorbim despre peste 50 de măsuri. Marcel Boloș și-a exprimat convingerea că ministrul Marcel Boloș va oferi mai multe detalii.

„Sunt peste 50 de măsuri. Ele au fost discutate și în cadrul Coaliției. Vorbim de prima reformă reală în ceea ce privește sistemul bugetar. E pentru prima oară când un guvern al României își asumă o astfel de abordare. Nu vorbim de recesiune în România, ci de lucruri asumate în fața Comisiei. E important să continuăm ca să nu se blocheze fondurile. Mai mult ca sigur vom reuși să evităm acest lucru. Să avem o negociere corectă cu Comisia și să ave un plan foarte corect și asumat. Nu e confortabil nici pentru mine și nici pentru dl ministru.

Nu caut vinovați. Cred cu tărie că toate măsurile propuse de dl ministru sunt corecte. E timpul ca cei care muncesc să primească salarizarea corespunzătoare. Cei care merg la serviciu să se joace pe Solitaire să caute în altă parte acest mod de a munci. E incredibil unde a ajuns acest fenomen. Prin tot acest pachet se va crea un echilibru macroeconomic. Sunt măsuri care au efecte imediate, dar și indirecte. Sunt plafoane în ceea ce privește sporurile, nu putem avea sporuri mai mari decât salariul de bază, nu poți avea pensii speciale mai mari decât veniturile și să te pensionezi la 40 de ani„, a spus Marcel Ciolacu după întâlnirea cu Marcel Boloş.

Premierul Marcel Ciolacu susține că România trebuie să adopte măsuri dure pentru că altfel riscăm tăierea fondurilor europene. Ciolacu a spus că și-ar fi dorit ca o parte dintre aceste măsuri să fi fost luate în lunile ianuarie, februarie sau martie, atunci când premier era Nicolae Ciucă.

”Este pentru prima oară când un Guvern al României își asumă o astfel de abordare. Am pornit în 2019 cu o datorie publică de 39 de miliarde și am avut după 2 guvernări nefecite, am avut o guvernare bună și am ajuns la un deficit de 9,2%. Sunt multe măsuri care se iau și mi-aș fi dorit să fi fost luate atunci când existau primele semnale (…) Nu pot să nu regret că aceste măsuri nu s-au discutat din urmă cu câteva luni, încă din perioada februarie- martie. Poate că măsurile trebuiau luate mai devreme. Este foarte puțin probabil să ne încadrăm în deficitul asumat pentru anul acesta. Nu vorbim de recesiune în România, vorbim de lucruri pe care ni le-am asumat în fața Comisiei. Cel mai important este să continuăm dialogul cu Comisia Europeană pentru a nu se întâmpla ce-i mai rău orice stat din UE: tăierea fondurilor europene.

Eu cred că trebuie să avem un plan foarte corect și asumat. Nu este confortabil nici pentru mine, nici pentru domnul ministru. Nu caut vinovați și nici nu fac parte dintre oamenii politici care își asumă doar lucrurile bune.

În schimb, cred cu tărie că toate măsurile propuse de ministrul de Finanțe sunt corect. Este timpul ca cei care merg la serviciu zeci de ani să se joace Solitaire, este timpul să caute în altă parte de lucru.

Sunt peste 50 de sporuri în România. Este incredibil unde s-a ajuns!”, a spus Marcel Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu spune că România nu poate continua cu impozitarea muncii în ritmul actual. Circa 40% din veniturile românilor cu salariu minim pleacă către bugetul de stat, sub formă de taxe. Ciolacu spune că media UE e la jumătate.

„Cunosc specialiștii care spun că trebuie tăiate numai cheltuieli. Asta va duce la scăderea consumului. E nevoie și de venituri. Tot acest pachet va duce la reducerea cheltuielilor și va ajuta ca perspectiva economică a României să rămână stabilă. Nu pot să nu regret că astfel de măsuri nu s-au discutat din februarie, martie, ca ele să fie luate imediat.

Nu putem avea sporuri mai mari ca salariile și nu poți avea pensii speciale mai mari ca salariile și să te și pensionezi la 41, 21 de ani. Este o abordare completă, nu e pompieristică, îmi asum această reformă în sistemul bugetar. Nu putem să avem venituri mai mari ca președintele României, dar să solicităm să primim și tichete de vacanță. Trebuie să înțelegem că nu putem continua cu cea mai mare impozitare din UE la cei cu venituri mici„, a declarat Ciolacu.