A sărbătorit aurul de la FOTE cu baclavele și chec!  

Tudor Moșoi, unul dintre sportivii de la judo, care a urcat pe primul loc al podiumului la concursul de la Maribor a fost primit acasă ca un adevărat campion. Mama sa, fostă judoka de performanță, a fost cea care s-a ocupat de tot! I-a făcut fiului toate plăcerile culinare și și-a chemat rudele să îl sărbătorească.

Cu două medalii de aur s-au întors tinerii judoka de la FOTE! Una la categoria 60 de kilograme câștigată de Tudor Moșoi și alta la 73, obținută de David Gliga.

„Am plecat cu gândul de a mă bate, de a dat drumul la procedee și de a face ceea ce îmi place. Plecasem acolo cu un scop, dar în timpul concursului nu m-am gândit la nimic pentru a nu pune presiune pe mine” -Tudor Moșoi, medaliat cu aur la judo, la categoria 60 de kilograme, la FOTE.

Tudor provine dintr-o familie de luptători și mama sa a practicat judo de performanță. De-a lungul carierei, sportivul a trecut prin multe momente dificile și a vrut să se lase. “În momentele în care nu mai puteam, părinții veneau la mine și îmi spuneau <<nu ai cum să renunți, tu vii dintr-o familie de luptători>>” -Tudor Moșoi, medaliat cu aur la judo, la categoria 60 de kilograme, la FOTE.

La întoarcerea de la Maribor, mama sa i-a făcut toate plăcerile culinare și și-a chemat rudele să îl sărbătorească. „Mi-a făcut chec, îmi place foarte mult, mi-a cumpărat foarte mulă baclabva, mi-a pregătit orez cu carne, tot ce îmi place mie”-Tudor Moșoi, medaliat cu aur la judo, la categoria 60 de kilograme, la FOTE.

Momentul imnului, cel mai emoționant

DavidGliga, colegul lui Tudor de la Lotul Național de Cadeți a luptat în 4 meciuri până să câștige aurul la 73 de kilograme. Finala a fost cea mai grea! „Am luptat cu un sportiv care m-a învins în anii trecuți și acum am reușit să îmi iau revanșa” -David Gliga, medaliat cu aur la judo, la categoria 73 de kilograme, la FOTE.

Pentru puștiul de 17 ani, cel mai emoționant moment a fost când i s-a intonat imnul României. „Am avut emoții mari, mi s-a făcut pielea de găină. A fost pentru prima dată când mi s-a cântat imnul la o asemenea competiție” – David Gliga, medaliat cu aur la judo, la categoria 73 de kilograme, la FOTE.

Deși este vară și toată lumea e în vacanță, campionii de la FOTE nu au timp de așa ceva! Au câte două antrenamente pe zi, în cantonamentul de la Izvorani! Trag tare înaintea Europeanul din Croația. Antrenorii de la lot au numai cuvinte de laudă la adresa sportivilor pe care îi pregătesc și recunosc că este dificil să lucrezi cu adolescenții. „E foarte greu pentru că ne confruntăm cu problemele lor sociale, problemele lor de acasă, probleme de școală care sunt probleme specifice vârstei. Cu toate acestea eu zic că reușim să găsim soluții și rezolvare și să ajungem să facem și rezultate frumoase pentru România” -Valentin Ioniță, antrenor Lot Național de Judo de Cadeți și Juniori.

Au o perioadă foarte încărcată

Loturile Naționale de Cadeți și de Juniori se află în pregătire la Izvorani sub îndrumarea antrenorilor Valentin Ioniță și Dragoș Bolbose. Tinerii sportivi au câte două antrenamente pe zi și se pregătesc pentru competițiile viitoare, sub atenta supraveghere a celor 2 antrenori. Antrenorii de la lot sunt mândri de reușitele sportivilor pe care îi pregătesc și mai ales atunci când aceștia se întorc cu medalii de la competiții.“Eu am o vorbă, imnul nu cântă decât pentru două persoane în lumea aceasta, pentru președinte și pentru sportivul care urcă pe podium pe locul întâi” -.Dragoș Bolbose,antrenor Lot Național de Judo de Cadeți și Juniori.

Medaliații cu aur de la FOTE vor concura la Campionatul European de Cadeți de la Zagreb. “La Mondialul din Croația îmi doresc să câștig medalia de aur” – David Gliga, medaliat cu aur la judo, la categoria 73 de kilograme, la FOTE. Pentru Juniorii de la judo, în septembrie urmează Campionatul European de la Haga.