Victor Ponta trage un semnal de alarmă: Mergem într-o direcție periculoasă, s-a triplat datoria statului în ultimii opt ani!

Fostul premier Victor Ponta a intervenit în direct la România TV pentru a comenta neînțelegerile din coaliția de guvernare pe tema pachetului fiscal propus de PSD.

Neînțelegerile din coaliție în ce privește pachetul fiscal propus de PSD au devenit deja subiect public, mai mulți lideri ai celor două partide, inclusiv Marcel Ciolacu, amenințând cu ieșirea de la guvernare, dar Victor Ponta este convins că nu aceasta este soluția pentru a redresa economic România.

”Eu tot vorbesc de cand nu mai sunt in Parlament, se vede mai obiectiv. Am tot spus ca mergem intr-o directie periculoasa, s-a triplat datoria statului in ultimii opt ani. Producatorii romani au fost distrusi fie de perioada de pandemie, fie de razboiul din Ucraina.

Acum a venit nota de plata la Ciolacu, dar datoriile nu le-a facut el, el vrea sa plateasca.

Acum, daca se taie de la cei mici cred ca se va incasa mai putin. PSD si PNL ar trebui sa se ajute, pentru ca nu au pe cine sa dea vina, ca au guvernat impreuna.

Pe Iohannis nu-l intereseaza, nu isi reduce el cheltuielile, el merge tot cu avion privat scump, sta tot la Neptun in vila aia scumpa. Dar nu mai e treaba lui.

Guvernul trebuie sa gaseasca solutii, chiar daca este premier PSD, ministrul Finantelor este de la PNL. Daca avem curajul Italiei spunem ca bancile, firmele din retail, trebuie sa dea si ei niste bani. Firmele mari, 1% din cifra de afaceri, ca nu se poate sa vinzi de 2 miliarde de euro si sa ai profit 10.000 de euro, ori esti prost, ori ma furi.

Intotdeauna baietii destepti au facut mereu profit in situatii de criza. Dar afaceristii nu raspund decat in fata actionarilor, dar guvernantii trebuie sa rezolve, ei dau socoteala populatiei.”, a declarat Ponta, în exclusivitate la România TV.

Fostul premier s-a referit și la experiența sa, fiind primul politician român care a condus un guvern de coaliție PSD-PNL.

”Asta e marele avantaj al meu, eu am condus un guvern PSD-PNL, guvernul care a luat masuri economice foarte bune, iar economia arata bine. Cred ca un guvern PSD-PNL are marele avantaj ca pe mine ma criticau si Basescu, si Iohannis, si Comisia Europeana, pe ei nu-i critica nimeni. Ei trebuie sa ia masuri care vor supara marile firme, dar va garantez ca nu vor pleca din Romania.

Ce a mostenit Ciolacu de la Orban, Citu, Cica, e mult mai rau decat ce am mostenit eu. La mine erau doar 20 de miliarde gaura mostenita, la el sunt 100 de miliarde. Vrei sa fii si dupa 2024, trebuie sa spui ca marile firme trebuie sa contribuie mai mult, iar firmele romanesti sa poata produce la preturi competitive. Altfel vom trai doar din imprumuturile statului.”, a adăugat Ponta.