Marcel Ciolacu îi dă o veste proastă lui Nicușor Dan: Nu s-a pus problema înlocuirii Gabrielei Firea cu un alt candidat al PSD!

Premierul Marcel Ciolacu a fost invitatul lui Victor Ciutacu în emisiunea Punctul Culminant, discutând cu moderatorul România TV despre cele mai importante teme politice ale momentului, printre care şi situaţia Gabrielei Firea, puternic afectată la nivel de imagine de scandalul „azilelor groazei”.

După scandalul azilelor și vacanța petrecută în Grecia, Gabriela Firea a revenit în forță în România şi a anunțat că va candida din nou la PMB, pentru a-l deposeda de funcție pe „rivalul” Nicușor Dan.

Fostul primar al Capitalei şi preşedinte al PSD Bucureşti, funcţie din care s-a suspendat după apariţia scandalului azilelor groazei, a declarat chiar că are susţinerea lui Marcel Ciolacu pentru a candida din nou la PMB.

„Domnul președinte mi-a spus că eu sunt candidatul, că nu vede o altă persoană din cadrul PSD București. Mi-a spus foarte clar că are informații, ca prim-ministru știe că sunt nevinovată, că vina mea a fost că am avut încredere în oameni.

Vina mea este faptul că consiliera mea a avut legătură cu acea persoană implicată în cămine, nu eu direct, nici consiliera direct. Știe că sunt nevinovată și că în momentul acesta este dificil, dar că din punctul domniei sale de vedere, rămân candidatul PSD la Primăria Capitalei”, a declarat Gabriela Firea, pentru Antena 3.

Premierul Ciolacu a confirmat joi seară, în exclusivitate la România TV, faptul că momentan nu s-a pus problema înlocuirii Gabrielei Firea cu un alt candidat al PSD şi a explicat că până în septembrie 2024 multe lucruri legate de acest scandal se pot clarifica.

„In continuare va spun, doamna Firea nu a avut nicio atributie. Si-a depus demisia la o presiune publica uriasa. Si dansa a solicitat suspendarea de la PSD Bucuresti. Ma bucur ca doamna Firea a iesit si a inceput sa dea explicatii.

Pana sa se intample acest incident, era sigur candidatul. Hai sa vedem cum decurg lucrurile. In acet moment, nu am alta decizie in ce priveste candidatul al Bucuresti. Nu cred ca e acum o prioritate. Avem timp cu totii sa inchidem anumite capitole pana in septembrie. Parerea mea este ca trebuie sa continue sa dea explicatii. Exista in politica si greseli, infractiuni, nu este cazul aici.”, a explicat premierul, joi seara, la România TV.