Ponta îl ironizează pe Iohannis: Pai ce făcuși Bobiță ( Klaus) cu “România Educată”? Ai reușit să scoți si Clujul din Top 1000?

Pentru prima dată din 2017 încoace, România nu mai este prezentă prin nicio universitate în Academic Ranking of World Universities (ARWU) – top 1000, clasamentul internațional al universităților realizat de Shanghai Ranking Consultancy. În ultimii șase ani, singura instituție românească de învățământ superior prezentă continuu în rândul primelor 1000 de universități, conform acestui clasament, a fost Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, iar în unii ani a apărut și Universitatea din București. Din 2020, a rămas doar UBB. Dar nici universitatea clujeană nu mai apare în ediția ARWU pe 2023, publicată recent.

Situația alarmantă în care se află sistemul educațional din România a generat reacția liderului Pro România, Victor Ponta.

„Pai ce facusi Bobita ( Klaus) cu “Romania Educata”? Ai reusit sa scoti si Clujul din Top 1000 – toate tarile din Estul Europei au cel putin 2 ( Polonia are chiar 9)! Pai asa ai zis in 2014 cand te luptai cu “plagiatorii” ?? Ca in 9 ani disparem total pe de harta educatiei mondiale? Ca distrugi si ce s-a facut bine ? Ca suntem o rusine chiar pentru Europa de Est? Pai si voi , votantii lui Klaus, nu va enervati acum? Nu protestam si noi putin – macar sa cerem demisia lui Ponta!!”, a punctat Victor Ponta.