Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, scrisoare adresată Ursulei von der Leyen: UE trebuie să ceară Ucrainei să justifice cum a cheltuit zecile de miliarde de euro, acordate din bugetul UE!

Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru în grupul S&D, a precizat că a trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin intermediul căreia a solicitat ca Ucrainei să i se solicite să justifice modul în care a cheltuit zeci de miliarde de euro, sume acordate din bugetul Uniunii Europene și, implicit, din cel al României.

“Am cerut acest lucru pentru că, spre exemplu, pe noi, pe români, dar și pe toate celelalte state membre ale UE, ne verifică strict în privința cheltuirii banilor europeni. Noi am ajutat Ucraina și, în schimb, trebuie ca Uniunea Europeană să ne dea bani în plus pentru infrastructură, pentru IMM-uri, pentru școli etc, pentru că repet: vreau să ajutăm Ucraina însă trebuie spus foarte clar faptul că nu vorbim, în niciun caz, de sume mici date spre Ucraina!”, a punctat eurodeputatul Grapini.

Potrivit Mariei Grapini, încă de când era mic copil, a învățat despre importanța familiei și, ca atare, consideră că atât președintele, cât și premierul, trebuie să trateze România ca pe o familie și trebuie, mai întâi, să acopere nevoile copiilor lor și abia apoi să ajute și alte state!

„România și românii trebuie să fie pe primul loc în toate negocierile externe!”, a mai spus europarlamentarul PUSL.

De asemenea, eurodeputatul umanist a criticat dur prestația președintelui Iohannis, în cei nouă ani de mandat de până acum.

Președintele Iohannis nu este atașat de țară! Asta spun românii, într-o mare majoritate! Din păcate nu a adus nimic bun pentru țară!

“Dacă ar trebui să facem un bilanț în ceea ce privește așa-zisa activitate a președintelui Iohannis și mă refer aici nu numai la eșecul aderării României la Spațiul Schengen, dar și la acordurile comerciale, la investiții, pentru că președintele are un rol important în a deschide porți în privința investițiilor. Îmi amintesc că, atunci când eram în business, noi, oamenii de afaceri, ne întâlneam cu diplomația și cu președintele în exercițiu și însoțeam președintele în deplasări externe. Pe acest președinte nu l-am văzut, nici măcar o dată, să invite oameni de afaceri cu care să meargă la întâlniri în țările în care domnia sa, ca să fiu corectă, se plimbă”, a conchis Maria Grapini.