Ponta le dă replica liberalilor din echipa “Ludovic Orban”: Faptul că acești păcălici își exprimă public niște frustrări personale față de mine îl consider chiar un compliment!

Victor Ponta răspunde atacurilor unor liberali care au criticat numirea lui în funcția de consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu.

”Sunt convins ca toti liberalii din Romania au aplaudat si aprecieaza ca, in perioada in care am fost premier, am luat masuri economice foarte bune: reducerea TVA, a CAS si a impozitului pe dividende. Tot in perioada in care am fost premier am cumparat primele avioane F 16 si am adus EXXON in proiectul de gaze de la Marea Neagra, intarind Parteneriatul cu SUA prin Strategia adoptata cu ocazia vizitei mele oficiale la Washington la invitatia vicepresedintelui Biden”, a spus Victor Ponta.

Pe de altă parte, fostul premier Victor Ponta spune că faptul că niște liberali ”păcălici politici din echipa Ludovic Orban își exprimă public niste frustrări personale fața de mine” îl consideră ”un compliment”.

”Faptul ca exista in PNL pacalici politici din echipa “Ludovic Orban” si oameni care nu au facut nimic si nu inteleg nimic din politica internationala – este o problema a lor interna. Faptul ca acesti pacalici isi exprima public niste frustrari personale fata de mine consider chiar un compliment!”.

Victor Ponta a fost numit recent în funcția de consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu. Fostul premier va acorda consultanță premierului pe probleme economice.