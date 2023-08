Simona Halep a coborât pe locul 1138 în clasamentul WTA!

Simona Halep a ajuns acum pe locul 1138 în ierahia WTA și mai are doar 10 puncte, pe care le va pierde după US Open 2023, turneu programat în perioada 28 august – 10 septembrie.

Simona Halep a acceptat să vorbească despre audierile care au avut loc cu mare întârziere, dar şi despre așteptarea verdictului, pe care a numit-o „un calvar”. „Am refuzat de fiecare dată să cred că se va mai amâna încă o dată pentru că îmi doream foarte mult să fiu judecată. Indiferent de rezultat, mereu am spus că vreau să fiu audiată şi să vedem ce se întâmplă.

Aşteptarea a fost un calvar, pentru că în viaţă incertitudinea şi faptul că nu ai nicio putere îţi creează mari dificultăţi, e greu să trăieşti în stilul acesta. A fost o perioadă în care am avut foarte multe speranţe de la o amânare la alta. M-am antrenat intens, mi-am dorit să fiu pe teren, am început să privesc tenisul altfel şi am apreciat fiecare zi petrecută la antrenament.

Dar, de fiecare dată când se amâna audierea, parcă primeam o lovitură puternică şi mă descurajam din nou. Au fost foarte multe suişuri şi coborâşuri, dar pot să spun că am gestionat destul de bine şi nu mi-am pierdut plăcerea de a juca tenis.

Nu am amânat eu niciodată acest caz, această audiere. Tot timpul cei care m-au acuzat au amânat, eu am vrut cât mai repede să fiu judecată şi să primesc decizia.”, a explicat Simona Halep, pentru Eurosport.