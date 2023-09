Ponta pune „punctul pe i”: Premierul Ciolacu va cere la Bruxelles ca banii cheltuiți de România pentru sprijinirea Ucrainei și a Moldovei să nu fie incluși în calculul deficitului bugetar!

Victor Ponta salută vizita premierului Ciolacu la Bruxelles. Potrivit lui Ponta, dupa cativa ani de “pauza” Romania incepe sa fie din nou prezenta in viata politica europeana – si in Regiunea noastra.

„1. Premierul Marcel Ciolacu va solicita la Bruxelles ( absolut corect si normal) ca banii suplimentari cheltuiti de Romania pentru sprijinirea Ucrainei si a Moldovei sa nu fie inclusi in calculul deficitului bugetar in acest an ! Este ca si cand Romania este penalizata pentru ca face ceva bun ajutand Ucraina si Moldova – si ceva cu care UE este total de acord . Cererea este logica si ne poate ajuta in situatia bugetara dificila in care ne aflam – ca sa nu fim obligati sa luam anumite masuri fiscale care apasa pe mediul de afaceri roman in mod nedrept

2. In contextul politic generat de Razboiul din Ucraina in sfarsit Uniunea Europeana pare sa inteleaga cat de important e sa accepte ca membri si Tarile din Balcanii de Vest ( Serbia , Albania, Macedonia samd)! Am spus mereu ca , pentru Romania, primirea acestor tari vecine si prietene in UE este de importanta strategica – si ca Romania trebuie sa fie cel mai puternic avocat al acestor tari . Doar sa avem lideri politici care sa inteleaga si sa se bata pentru acest obiectiv ! Si acum, dupa cativa ani de pauza, avem din nou!”, a conchis consilierul onorific al premierului Ciolacu.