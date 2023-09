Iordănescu, după victoria cu Kosovo: Am trăit multe de când a început campania asta, continuăm să trăim experienţe noi!

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat, după partida cu selecţionata Kosovo, câştigată cu 2-0, în preliminariile EURO 2024, că formaţia sa a trăit multe în această campanie de calificare şi continuă să aibă parte de experienţe noi.

„Am trăit multe de când a început campania asta, continuăm să trăim experienţe noi. Vreau să salut efortul echipei, victoria, cele trei puncte, deşi nu au fost toate momentele aşa cum mi-aş fi dorit. Am luptat, am trecut şi peste situaţii dificile, dar, una peste alta, echipa a dat totul şi obiectivul nostru era exclusiv pentru trei puncte. Mai mult decât atât, aş vrea să dedic cele trei puncte suporterilor care suferă şi trăiesc alături de noi, dar nu în ultimul rând celor care au fost sâmbătă alături de noi, şi noi nu i-am trimis acasă aşa cum şi-ar fi dorit. Au fost zile grele pentru echipă. Nu e uşor când se întâmplă ce se întâmplă în jurul echipei naţionale, sunt atâtea lucruri negative… Eu am învăţat să trec peste, să le respect, dar pentru băieţi nu este uşor şi atunci cu atât mai mare este de salutat efortul lor”, a declarat Iordănescu la conferinţa de presă de după meci.

Despre întreruperea partidei cauzată de scandările cu tentă politică a unor suporteri români, Iordănescu a precizat că nu s-a mai confruntat cu o asemenea situaţie şi că a fost dificil de gestionat.

El a precizat că nu îi poate condamna pe suporterii care au scandat „Kosovo e Serbia”, fiind dedicaţi echipei naţionale de fotbal a României în mod normal.

În ceea ce priveşte ratarea penalty-ului de către Nicolae Stanciu, Iordănescu a spus că decizia de a refuza să mai execute în viitor nu îi va aparţine în totalitate căpitanului: „Stanciu am înţeles că a zis că nu va mai bate penalty-uri. Decizia asta o luăm împreună, nu o ia singur. Important este că am depăşit momentul, că am reuşit să marcăm”.

Iordănescu s-a arătat încrezător încă o dată în şansele echipei naţionale de a se califica la Campionatul European, chiar dacă nu va fi uşor în cazul în care meciul decisiv va fi cel cu Israel.