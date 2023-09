Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, a primit, la Gala Premiilor Uniunii Artiștilor Plastici din România, diploma și trofeul “Prietenul Artelor”!

„Sunt onorată să acord premii în Gala Uniunii Artiștilor Plastici din România și, în același timp, să primesc premiul “Prietenul Artelor”. Totdeauna am susținut arta și cultura românească. Prin cultură și artă, ne indentificăm în lume și facem legătura între generații. Am fost bucuroasă să pot susține de-a lungul anului expoziții de artă vizuală și să le promovez în UE. Voi rămâne un prieten necondiționat al artelor și sunt mândră că Romania are artiști valoroși, de talie internațională, care o fac cunoscută și respectată în lume”, a precizat, după importantul eveniment, eurodeputatul Grapini.

Gala Premiilor, cel mai important eveniment cultural organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România, s-a desfășurat anul acesta la Timișoara – Capitală Europeană a Culturii.