Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, revoltat: Dacă Austria nu se simte bine în Schengen, să iasă! Dar să nu mai blocheze abuziv, fără niciun argument juridic, piața unică a 26 de state!

Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru în grupul S&D, a salutat poziția premierului Ciolacu, care a spus tranșant că România, dacă se va confrunta și în acest an cu refuzul Austriei în privința aderării la Spațiul Schengen, ar trebui să se îndrepte către Curtea Europeană de Justiție.

„Dacă Austria nu se simte bine în Schengen, să iasă! Dar să nu mai blocheze abuziv, fără niciun argument juridic, piața unică a 26 de state! Președintele Iohannis și-a ținut în buzunar cartonașul de arbitru, acel drept de veto, timp de nouă ani. Nu l-a folosit, la fel cum nu l-a folosit niciodată nici predecesorul său, Traian Băsescu! Acum, domnul Iohannis vorbește detașat și, după cum ați auzit, a spus să mai analizăm!”, a punctat, revoltată, eurodeputatul Grapini.

Potrivit Mariei Grapini, ultima rezoluție pe tema aderării României și Bulgariei la Schengen are un punct foarte clar prin care solicită chemarea Austriei la Curtea Europeană de Justiție.

Europarlamentarul umanist consideră inadmisibil faptul ca țara noastră, care este păgubită, să stea impasibilă, „cu mâinile în buzunar”, și să nu apere interesele românilor. Totodată, Maria Grapini a precizat că este imperios necesar ca oficialii Comisiei Europene să-și alinieze, pe marginea acestui subiect extrem de important, poziția cu cea a PE.

“Îi dau dreptate premierului Ciolacu! Probabil, președintele Iohannis era în excursie și nu a aflat că România are, în plus, această ultimă rezoluție a PE. Toate celelalte rezoluții nu vorbeau de chemarea Austriei la Curtea Europeană de Justiție. De dată aceasta, în ultima rezoluție, se vorbește despre acest lucru, justificând că decizia abuzivă a Austriei afectează întreaga piața internă a UE. Vorbim, așa cum am mai spus, de un vot care nu este justificat juridic. Dacă Austria nu se simte bine în Schengen, poate să părăsească acest spațiu!”, a conchis Maria Grapini.