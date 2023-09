Participarea ministrului Energiei la Conferința internațională ”Roadmaps To New Nuclear”

Participarea ministrului Energiei la Conferința internațională ”Roadmaps To New Nuclear”

Sebastian Burduja, ministrul Energiei a menționat joi în cadrul Conferinței internaționale ”Roadmaps To New Nuclear”, desfășurată la Paris, că soluția pentru menținerea unui preț redus al facturilor este energia nucleară. Evenimentul organizat de Agenția pentru Energie Nucleară în parteneriat cu Ministerul Tranziției Energetice din Franța a reunit miniștri din peste 20 de state, având ca obiectiv dublarea și potențial triplarea capacității nucleare până în 2050, în vederea atingerii țintelor Net Zero.

Sebastian Burduja a participat joi la Conferința la Nivel Înalt ”Roadmaps To New Nuclear”, desfășurată la centrul OCDE din Paris. Ministrul Energiei a punctat în cadrul dezbaterilor faptul că securitatea energetică presupune utilizarea tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon, curate, care protejează mediul și valorifică resursele existente.

Ministrul a specificat că soluția menținerii unor prețurilor accesibile este energia nucleară:

”Avem de rezolvat o ecuație cu trei variabile, aproape imposibilă: vrem energie sigură, accesibilă și curată. Energia sigură înseamnă să nu fim la mâna unor dictatori care folosesc energia ca armă. Totodată, ne pasă de facturile pe care le primesc cetățenii la sfârșitul fiecărei luni. Ne dorim ca acestea să fie cât mai scăzute și cât mai stabile. De asemenea, ne pasă ca sectorul privat să aibă la dispoziție energie la un preț accesibil, astfel încât să își mențină competitivitatea. A treia variabilă, pe termen lung, este viitorul planetei noastre. Pentru România, răspunsul la această ecuație este energia nucleară.”

Tot joi, ministrul Energiei a avut mai multe întâlniri bilaterale la OCDE, în marja evenimentului dedicat sectorului nuclear: cu miniștrii omologi din Franța, Cehia, Slovacia, Polonia, Bulgaria, Ucraina, cu secretarul adjunct al energiei din SUA, precum și cu directorul general al Agenției pentru Energie Nucleară a OCDE.

Atingerea țintelor Net Zero necesită cel puțin dublarea și potențial triplarea capacității nucleare instalate până în 2050. În același timp, construcția nucleară nouă a devenit o prioritate de top în mai multe țări OCDE.

Inițiativa NEA Roadmaps to New Nuclear își propune să creeze un spațiu de dialog pentru țările care împărtășesc idei comune în ceea ce privește colaborarea internațională între guverne și industrie, în domeniul energiei nucleare.

România și Canada inițiază o colaborare internațională pentru a avansa producția de izotopi medicali în țara noastră

Joi, la Paris, în prezența ministrului Energiei s-a semnat și un memorandum de colaborare pentru avansarea producției de izotopi medicali la Centrala Nuclearoelectrica (CNE) Cernavoda si pentru repornirea producției de apă grea în Romania.

Memorandumul a fost încheiat în contextul parteneriatului de peste 55 ani dintre România și Canada, în domeniul energiei nucleare.