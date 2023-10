Inspirat de idolul său, Bruce Lee, Amatto Zaharia, visează să facă un film de acțiune 

Președintele Federației Române de Kempo încă mai concurează, la vârsta de 57 de ani

Pentru Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo, sportul este un mod de viață. A practicat kempo de mic copil, însă primele medalii le-a cucerit abia la maturitate, pentru că până la Revoluție această disciplină era prohibită.

Avea în acea perioadă a copilăriei și adolescenței, un idol care l-a călăuzit toată cariera: celebrul Bruce Lee, pe care a încercat să-l copieze atât în sport, cât și în viață, pentru că, așa cum recunoaște, Amatto Zaharia

„Ca fiecare dintre noi, pe când eram copii, am avut și eu oameni în care mă regăseam cumva. Pe primul loc era celebrul Bruce Lee, care mă reprezenta pe mine cumva cel mai bine. Așa simțeam eu, pentru că, la fel ca și mine, nu era nici foarte înalt, nici foarte solid, era și rebel, avea și bătăi pe stradă, așa cum am avut și eu din păcate – dar din fericire pot să spun că m-au călit – și mă regăseam cumva în el. După care, sigur, din clipa în care am început să-mi fac propriul nume, am devenit propriul meu idol” – Amatto Zaharia, președinte Federația Română de Kempo.

Călcând pe urmele idolului său din copilărie, , Amatto Zaharia nu ar refuza o carieră în cinematografie, mai ales că sportivii de la kempo au spectaculozitatea în sânge!

„Mi-ar plăcea foarte mult să fim implicați în filmele de acțiune. Am tot felul de idei, de ce nu? Aștept oferte!” – Amatto Zaharia, președinte Federația Română de Kempo.

A cucerit primele medalii abia după Revoluție

După o viață închinată kempo-ului, Amatto Zaharia este în prezent unul dintre cei mai valoroși luptători din istoria acestui sport. Totuși, puțină lume știe că el nu a cucerit nici o medalie în copilărie, pentru că toate concursurile se organizau în „spatele ușilor închise”.

„Eu n-am câștigat medalii când eram mic, pentru că înainte de evenimentele din ’89 acest domeniu al nostru nu era permis, era prohibit și atunci și competițiile se desfășurau cumva underground. După evenimentele din ’89 am câștigat prima medalie în 1991, în Elveția, Austria, în special țările europene, după care în 1993 în Japonia” – Amatto Zaharia, președinte Federația Română de Kempo.

În vârstă de 57 de ani, Amatto Zaharia recunoaște că nu poate sta departe de salteaua de concurs și că, atunci când poate, participă la competiții de veterani. Iar anul trecut a fost unul plin de medalii pentru el.

„Anul trecut am participat la Internaționalele Panamericane. Puțină lume știe, pentru că eu nu mă laud, dar cei din federație știu și grupul meu de apropiați știe, am avut trei meciuri, am câștigat categoria mea de vârstă. Mi-aș fi dorit și anul acesta să pot să particip, dar nu știu dacă vom avea bugetul necesar pentru a participa la această competiție” – Amatto Zaharia, președinte Federația Română de Kempo.

Acum, lotul național de Kempo se pregătește pentru participarea la Campionatul European, dar și pentru Jocurile Mondiale pentru sporturile de luptă. Acolo unde, ca de obicei, sportivii român vor să se numără printre protagoniști.

„Plecăm la Campionatele Europene de Kempo din Antalya cu un lot destul de restrâns, dar foarte puternic și sperăm că vom face o figură frumoasă, ca de fiecare dată. Și aș mai menționa că tot în luna octombrie au loc Jocurile Mondiale pentru sporturile de luptă, omolog al Jocurilor Olimpice, organizat inclusiv sub egida CIO, de unde vrem să ne întoarcem, tot așa, cu foarte multe medalii” – Amatto Zaharia, președinte Federația Română de Kempo.