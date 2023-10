El este ”Racheta românească” de peste Ocean 

Student în anul 4, Daniel Nicușan a bătut toate recordurile la Universitatea din Baltimore în probele de bras.

Multiplu campion național în probele de bras, Daniel Nicușan este o adevărată vedetă peste Ocean. Student în anul patru la Universitatea din Baltimore, el a bătut toate recordurile facultății și deja își are fotografia pusă la loc de cinste la panoul campionilor.

Chiar dacă a scris istorie pentru Universitatea lui în probele în care a concurat, Daniel recunoaște că nu se simte o vedetă atunci când merge prin campus.

„Cea mai mare victorie a fost ultimul titlu la 100 bras în yarzi. Am și stabilit recordul competiției și recordul facultății all-time. Sunt mulțumit. M-a pus pe un perete. N-aș spune că sunt o vedetă. Nu sunt vedete acolo. Suntem toți prieteni, fiecare ne considerăm egali și asta e perfect” – Daniel Nicușan, multiplu campion național la înot.

Pentru performanțele sale a primit și o poreclă de care este mândru, deși nu se simte deloc în largul lui când i se spune așa.

„Unii îmi spun <<The Romanian Rocket>>, dar nu-mi place, așa că… Nu-mi place, eu vreau să fiu Daniel și atât” – Daniel Nicușan, multiplu campion național la înot.

Pentru a putea bate record după record peste Ocean, sportivul care a făcut primii pași în înot la Târgu Mureș, la vârsta de 6 ani, se antrenează zilnic alături de alți 40 de înotători din echipa Universității. Cea mai lungă distanță parcursă la un antrenament a fost una incredibilă: 10.000 de metri!

„Este foarte diferit în SUA, pentru că suntem mult mai mulți. Chiar simți că faci parte dintr-o echipă. Adică la mine în echipă sunt undeva la 40 de băieți, deci spiritul de echipă e diferit față de aici, unde am 2-3 colegi. În iarnă am fost într-un cantonament în Miami și am făcut aproape 10.000 de metri în antrenament” – Daniel Nicușan, multiplu campion național la înot.

Vrea să meargă în vizită în Cambodgia

Chiar dacă în Miami a avut cel mai dur program de pregătire posibil, s-a îndrăgostit iremediabil de acea zonă, astfel că, după terminarea facultății, ar vrea să se stabilească pe acolo. Până atunci, stă în Baltimore într-un apartament închiriat, alături de alți trei colegi. Unul dintre ei l-a invitat în țara lui natală, Cambodgia.

„Era cald și bine. Nu am vrut să plec, dar a trebuit. Undeva în Florida aș vrea să stau. M-am mutat din cămin, stau într-un apartament și am încă trei colegi. În casă am stau cu un american, cu un tip din Cambodgia și cu un băiat din Filipine. Nu am fost, urmează să mă duc în Cambodgia. Va veni el aici mai întâi” – Daniel Nicușan, multiplu campion național la înot.

Student în anul patru la Business și Informatică, românul spune că va mai face și masterul acolo și că singurele probleme le-a avut cu adaptarea la faptul că nimeni din jurul lui nu vorbea română.

„Am început studiul în 2020, deci de 3 ani, și sunt la University of Maryland Baltimore County (UMBC). Adaptarea a fost puțin ciudată. A fost ciudat să mă adaptez cu limba în primul rând. Nu a fost problemă cu engleza, dar a fost ciudat să fiu înconjurat numai de vorbitori de engleză, neavând pe nimeni să vorbesc română, pentru că la acea Universitate eu am fost singurul român. Nu regret însă nimic. Dorul de casă trece după primul an. Mai am de studiat la ei încă un an și voi face masterul. Voi concura în continuare, pe toată perioada” – Daniel Nicușan, multiplu campion național la înot.

În SUA, Daniel înoată distanțe care sunt măsurate în yarzi. Spune că adaptarea de la distanțele „americane” la cele „europene”, în metri, e dificilă, chiar dacă antrenorul lui de la universitate îl ajută să facă trecerea, atunci când vine în România.

„A fost o adaptare destul de ușoară să înot în yarzi. E mult mai ușor, căci e mai scurtă distanța. Chiar a fost o plăcere să mă adaptez. Trecerea de la yarzi la metri, când vin în țară, e destul de dificilă, pentru că la facultate avem și bazin olimpic și atunci antrenorul lucrează special pentru mine și cu mine pentru a-mi face adaptarea mult mai ușoară” – Daniel Nicușan, multiplu campion național la înot.

Ca orice student american, și sportivul născut la Târgu Mureș, în 2001, face parte dintr-o frăție. Recunoaște cu mândrie că de anul trecut face parte din „All American”, o frăție destinată doar campionilor cu note foarte bune la învățătură.

„Ca să poți concura trebuie să-ți menții o anumită medie, să-ți iei toate examenele. De anul trecut, am fost inclus în frăția All American, în care am intrat pentru că mi-am ridicat mult media. Acolo, dacă ai o anumită medie ești inclus automat într-o anumită frăție” – Daniel Nicușan, multiplu campion național la înot.