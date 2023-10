Totul despre boala Alzheimer. Avantajele dignosticării timpurii a bolii!

Alzheimer se numara printre bolile neurodegenerative care impacteaza un numar mare de oameni la nivelul intregului mapamond. Este o afectiune care impacteaza semnificativ inclusiv familiile pacientilor diagnosticati cu aceasta boala. Din nefericire pentru pacienti, vorbim despre o afectiune care nu poate fi tratata, astfel ca nu putem vorbi despre vindecarea pacientului.

Insa trebuie spus ca exista tratamente care pot ameliora simptomele si pot limita efectele instalarii bolii Alzheimer. Pentru ca tratamentele sa fie cat mai eficiente si sa aduca rezultate cat mai bune, diagonsticarea precoce este foarte importanta. Diagnosticarea in boala Alzheimer se face intr-un centru medical specializat in urma unor evaluari specifice realizate de personal calificat si cu experienta. Avand in vedere ca multe persoane ignora simptomele sau manifestarile acestei afectiuni, pentru a se ajunge la diagnosticare, trebuie cunoscute semnele care pot indica riscul de instalare a bolii Alzheimer.

Alzheimer este definita ca fiind o afectiune progresiva care pe masura ce trece timpul poate duce la degenerarea celulelor neuronale. Acest proces este unul evolutiv si in final se ajunge la moartea celulelor afectate. Trebuie punctat ca vorbim despre afectiunea neurologica cel mai des intalnita in randul cauzelor care duc la dementa.

Avand in vedere faptul ca multe dintre manifestarile bolii pot fi confundate cu o serie de alte afectiuni medicale, multe persoane care manifesta anumite simptome nu ajung la medicul specialist decat in momentul in care boala a avansat semnificativ si faptul ca vorbim despre o problema neurologica sunt destul de evidente.

Exista o paleta diversificata de manifestari si de simptome care recomanda un medic specialist. Medicul va urma procedurile standard pentru evaluarea privind riscul ca un pacient sa sufere de Alzheimer. Printre primele simptome enumeram tulburarile de memorie ocazionale. Daca aceste tulburari de memorie persista si sunt tot mai frecvente, evaluarea medicala de specialitate este absolut necesara.

Simptomatologia in boala Alzheimer este foarte variata. Printre manifestari putem regasi tulburari de personalitate, stari de confuzie, stari de suspiciune constanta, schimbari bruste de dispozitie sau de gandire, tulburari de vorbire, dezorientare in spatiu si timp, aparitia de halucinatii sau frica obsesiva de anumite vatamari corporale completeaza lista de simptome.