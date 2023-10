Mii de soldați americani sunt pregătiți să intervină, în Orientul Mijlociu, în sprijinul Israelului!

Armata americană este gata să intervină în sprijinul Israelului. Pentagonul a selectat aproximativ 2.000 de soldaţi pentru a se pregăti pentru o eventuală desfăşurare în sprijinul Israelului, relatează The Wall Street Journal şi Associated Press, care citează sub acoperirea anonimatului oficiali americani.

O forţă operaţională amfibie formată din mii de marinari şi puşcaşi marini americani se îndreaptă spre Israel, unde vor fi poziţionaţi la bordul unor nave de război în cazul în care conflictul de acolo cu Hamas se extinde, au declarat luni doi oficiali americani din domeniul apărării citaţi de The Washington Post. Pentagonul a desfăşurat două portavioane – şi navele de sprijin ale acestora – în estul Mediteranei după atacurile Hamas asupra Israelului.

Grupul amfibiu Bataan, care numără peste 4.000 de marinari şi puşcaşi marini, se va alătura unei flote americane în creştere în largul coastelor Israelului, care va include două portavioane şi navele de escortă asociate acestora.

Unitatea expediţionară 26 de puşcaşi marini, din Camp Lejeune, Carolina de Nord, este desfăşurată împreună cu grupul operativ amfibiu şi antrenată pentru o gamă largă de misiuni, inclusiv unele operaţiuni speciale.

USS Bataan şi USS Carter Hall, două dintre navele de război care transportă personal din cadrul unităţii, se aflau luni în Golful Oman, după ce au părăsit recent Kuweitul, urmare a atacului Hamas din 7 octombrie. Cea de-a treia navă asociată unităţii, USS Mesa Verde, se afla în Marea Mediterană cu planuri de a se îndrepta spre coasta israeliană, au declarat oficialii din domeniul apărării.