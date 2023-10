Legendarii regizori ENZO G. CASTELLARI şi SERGIO MARTINO la Dracula Film Festival

La Dracula Film Festival a devenit o tradiție acordarea în fiecare an a cel puţin unui titlu onorific de Conte Dracula, iar printre recipienţii trofeului, celebraţi astfel pentru realizările lor memorabile în spaţiul filmului fantastic, se numără regizorii Lamberto Bava şi Ruggero Deodato, actriţa Debbie Rochon, producătorul şi directorul de imagine Vlad Păunescu, maestrul efectelor speciale Sergio Stivaletti şi actorul Armand Assante.

Trofeele “Contele Dracula” vor fi înmânate anul acesta unora dintre cei mai populari cineaşti din cinematografia italiană contemporană, ambii ajunşi la respectabila vârstă de 85 de ani, Enzo G. Castellari şi Sergio Martino, invitaţi de onoare ai festivalului de la Braşov, ajuns la ediţia a XI-a.

Enzo G. Castellari (n. 1938) şi-a conservat notorietatea în rândul tinerelor generaţii de cinefili datorită filmului său de război din 1978, The Inglorious Bastards, care l-a inspirat pe Quentin Tarantino pentru al său Inglorious Basterds, în care, de altfel, realizatorul italian are un cameo.

Castellari, care a semnat încă din 1971 un prim Thriller notabil, Cold Eyes of Fear, cu Fernando Rey, urmat de o serie de filme Poliziotteschi, având pe generic actorii săi fetiş, Franco Nero şi Fabio Testi, nu este asociat ca regizor cu genul Horror, întrucât experienţa lui cu Sensitività (1979) a fost traumatizantă prin problemele de producţie, dar inspiraţia lui s-a manifestat plenar, inclusiv ca scenarist, în zona Adventure-Fantasy/SF, pe parcursul anilor ’80, cu ciclul său cinematografic Bronx Warriors/ New Barbarians.

În cadrul Dracula Film Festival este, de altfel, programată proiecţia filmului Warriors of the Wasteland a.k.a. The New Barbarians, de la a cărui premieră se împlinesc 40 de ani, aniversarea urmând a fi marcată de un session de Q&A.

Cel de-al doilea invitat special onorat cu titlul de Conte Dracula este reputatul cineast italian Sergio Martino (n. 1938), un expert ale genurilor Giallo şi Horror, ce continuă să influenţeze şi să inspire noi generaţii de producători şi realizatori atraşi de latura imaginativă, ludică şi entertaining a poveştilor destinate marilor ecrane. Omagierea lui Sergio Martino în cadrul DFF este susţinută de proiecţia filmului său din 1973, pe care îl semnează ca regizor şi scenarist, Torso, de la a cărui premieră se împlinesc 50 de ani, urmată de un session de Q&A cu cineastul italian.

Torso este considerat actualmente drept primul Slasher din istoria cinematografiei şi reprezintă ultimul Giallo “oficial” pe care Sergio Martino l-a realizat dintr-un remarcabil cvintet – care face tranziţia spre Horror-urile sale din partea a doua ai anilor ’70 -, după The Strange Vice of Mrs. Wardh (1971), The Case of the Scorpion Tail (1971), Your Vice Is a Locked Room and Only I Have the Key (1972) şi All the Colors of the Dark (1972). Deşi etichetat deseori tot drept un Giallo, The Suspicious Death of a Minor, din 1975, este în fapt un hibrid ce înglobează doze ne-neglijabile de poliziotteschi şi comedie.

Prolificul Sergio Martino, care şi-a făcut ucenicia cu şase decenii în urmă ca regizor secund, scenarist şi producător executiv pentru regizori super-versatili precum Mario Bava, Umberto Lenzi sau Mario Caiano, îşi are însă locul asigurat în panteonul Fantasy pentru realizări ce transcend un singur gen, Giallo, dacă ne reamintim de ale sale filme-cult The Mountain of the Cannibal God, acum clasicul Horror cu Ursula Andress şi Stacy Keach, din 1978, SF-urile 2019, After the Fall of New York sau Hands of Steel, ori filmele de acţiune/aventură The Great Alligator şi Island of the Fishmen.

Pentru contribuţia lui esenţială la evoluţia filmului fantastic, SERGIO MARTINO primeşte la DFF XI, alături de ENZO G. CASTELLARI, titlul onorific de Conte Dracula. O întâlnire de neratat cu doi cineaşti legendari la Braşov!

Alte două prezențe notabile la Dracula Film Festival 2023 sunt regizoarea franceză AURÉLIA MENGIN și regizorul maghiar PETER BÉRGENDY.

Aurélia Mengin (Franţa), președinte juriu DFF 2023, este cineastă, fondatoare și directoare a festivalului Même Pas Peur, The Reunion International Fantastic Film Festival. Din 2011, Aurélia este o prezență constantă ca realizatoare de scurt și mediumetraje în selecția unor festivaluri reputate precum cele de la Cannes, Girona, Toronto, Bogota sau Houston. Lungmetrajul său de debut, Fornacis, nominalizat în 2018 la Dracula Trophy în cadrul Dracula Film Festival, a câștigat ulterior numeroase premii importante în Europa și ambele Americi pentru regie, imagine, montaj, interpretare și cel mai bun film.

Nou film al Auréliei Mengin, Scarlet Blue, va fi proiectat la Braşov în premieră est-europeană, în deschiderea Dracula Film Festival XI.

Pasionat de Horror încă din copilărie (cu toate că genul era interzis în Ungaria socialistă), Peter Bérgendy (n. 1964), a absolvit Psihologia cu o teză despre psihologia filmelor de groază, înainte să devină, timp de un deceniu, redactor-şef al publicaţiei German Cinema Magazine, ediţia maghiară, perioadă în care a fost deosebit de activ, inclusiv ca regizor şi editor de televiziune. Multiplu premiat pe parcursul a 25 de ani pentru spoturile publicitare realizate, Peter Bérgendy a debutat în lungmetrajul de ficţiune Rom-Com-ul Stop Mom Teresa!, în 2004, urmat de două producţii notabile pentru micul ecran, Noir-ul de spionaj The Exam (2011) şi Thriller-ul Trezor (2018), cel din urmă fiind primul film TV maghiar nominalizat vreodată la International Emmy Awards.

Post Mortem, un must-see în cadrul Dracula Festival (mai ales că, după proiecţie, Peter Bérgendy va intra în dialog cu spectatorii din sala cinematografului Astra), este, probabil, primul Horror realizat vreodată în Ungaria.

A XI-a ediţie al festivalului internaţional de film fantastic de la Braşov, Dracula Film Festival, va avea loc în perioada 25-29 octombrie.

Bilete au fost puse în vânzare pe http://www.biletebrasov.ro

Programul proiecțiilor și al activităților din Dracula Film Festival sunt publicate pe www.draculafilm.ro

Dracula Film Festival este un proiect al Asociației Culturale Fanzin și este finanțat de Primăria Municipiului Brașov.