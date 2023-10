Nestlé Global raportează rezultatele financiare pe primele nouă luni ale anului 2023 și anunță o creștere organică de 7,8 %

Creșterea organică a atins 7,8%, cu pricing de 8,4% și o creștere internă reală (RIG) de -0,6%. Creșterea s-a înregistrat la scară largă, acoperind toate regiunile geografice și categoriile de produse. Vânzările totale raportate au scăzut cu 0,4% la 68,8 miliarde CHF (9M-2022: 69,1 miliarde CHF). Creșterea organică prognozată pentru 2023 rămâne între 7% și 8%.

Mark Schneider, Nestlé CEO, comentează: “Portofoliul nostru diversificat și ofertele diferențiate ne-au ajutat să înregistrăm o creștere organică puternică în primele nouă luni ale anului. Creșterea a fost stimulată de pricing, în timp ce am continuat să navigăm în condiții de inflație semnificativă. […] În același timp, Nestlé și-a consolidat în continuare strategia de nutriție, intensificând eforturile de a îndruma oamenii către o dietă echilibrată. Măsurile includ furnizarea de informații clare privind porțiile recomandate pe fața ambalajului, transparență în ceea ce privește valoarea nutritivă a produselor noastre și politici de marketing restrictive pentru copii. De asemenea, ne-am propus un obiectiv ambițios de a crește vânzările produselor noastre mai nutritive cu 20-25 miliarde CHF până în 2030”.

Zona Europa

8,8% creștere organică: – 2,3% RIG; 11,1% pricing.

Vânzări 9M-2023 Vânzări 9M-2022 Creșterea reală internă Pricing Creștere organică Zona Europa CHF 14,1 miliarde CHF 14,0 miliarde – 2,3% 11,1% 8,8%

Creșterea organică a fost de 8,8%, cu pricing de 11,1%. Creșterea internă reală a fost de -2,3%, ca urmare a constrângerilor de capacitate și a acțiunilor de optimizare a portofoliului. Vânzările raportate în Zona Europa au crescut cu 1,3% până la 14,1 miliarde CHF.

Creșterea în Zona Europa a fost susținută de pricing, dezvoltarea puternică a vânzărilor pentru comerțul electronic și în canalele out-of-home. Zona a înregistrat câștiguri de cotă de piață la hrana pentru animale de companie și la nutriția pentru sugari și copii de vârstă mică. Din punct de vedere al categoriei de produse, principalul contribuitor la creștere a fost Purina PetCare, datorită ofertelor diferențiate pentru mărcile premium Felix, Gourmet și Purina ONE. Cafeaua a înregistrat o creștere de o singură cifră, cu focus pe NESCAFÉ. În septembrie, Zona a lansat capsulele de hârtie NESCAFÉ Dolce Gusto Neo în Franța și Elveția. Dulciurile au înregistrat o creștere de o singură cifră, cu câștiguri continue de cotă de piață pentru KitKat. Nestlé Professional a înregistrat o creștere de două cifre, condusă de băuturi. Categoria de Nutriție pentru sugari și copii de vârstă mică a înregistrat o creștere de o singură cifră, bazată pe formulele premium, în special NAN. Categoria de produse alimentare a înregistrat o creștere de o singură cifră, cu dezvoltări robuste ale vânzărilor pentru Maggi. În al treilea trimestru, tranzacția pentru crearea unui joint-venture pentru pizza congelată în Europa a fost finalizată.

Rezultatele financiare Nestlé România

„Nestlé România a încheiat primele nouă luni ale anului cu o creștere organică de 19%, creștere provenită de la toate cele 10 categorii. Am continuat implicarea în comunitate prin proiectele de responsabilitate socială și prin donații către Banca pentru Alimente, care s-au ridicat la 43 de tone de alimente în valoare de 121.723 de Euro. În această perioadă, ne-am menținut între preferințele românilor, lucru pentru care le mulțumim tuturor consumatorilor noștri. Creșterea din aceste luni se datorează echipei Nestlé România, o echipă de oameni bine pregătiți profesional, pasionați de munca lor și foarte dedicați, precum și portofoliului de produse fabricate la cele mai înalte standarde de calitate, în baza unei experiențe de peste 150 de ani”, declară Silvia Sticlea, Country Manager Nestlé România.

Business as a force for good: Crearea de oportunități economice pentru tinerii din întreaga lume

Nestlé sărbătorește aniversarea de zece ani a programului Nestlé Needs YOUth. Compania a lansat această inițiativă într-un moment în care șomajul în rândul tinerilor din Europa era la un nivel record. Scopul a fost de a ajuta tinerii de pe întreg continentul să-și îmbunătățească șansele de angajare și să obțină un loc de muncă. De atunci, programul s-a extins la nivel global. Nestlé ajută tinerii să devină mai angajabili prin oferirea de stagii de practică și ucenicie. Numai anul trecut, compania a oferit aproape 11.500 de astfel de oportunități. Nestlé oferă, de asemenea, training online, îndrumare în carieră, mentorat și oportunități de networking. Peste un milion de persoane au participat la evenimente digitale în 2022. În timp ce mulți stagiari și ucenici obțin o poziție permanentă în cadrul Nestlé, scopul programului este de

a-i dota cu abilitățile necesare pentru a-și asigura un loc de muncă oriunde.

Angajabilitatea rămâne un pilon important al programului și în prezent, dar Nestlé l-a extins și pentru a include două dimensiuni suplimentare: agripreneurship și antreprenoriat. Sprijinirea tinerilor fermieri și antreprenori din întreaga lume este în concordanță cu obiectivele companiei de a promova agricultura regenerativă și de a dezvolta produse și servicii inovatoare.

Întrucât media vârstei fermierilor este acum de peste 50 de ani în multe părți ale lumii, Nestlé depune eforturi pentru a face agricultura mai atractivă pentru tineri. Încurajarea lor în a urma o carieră în agricultură reprezintă o oportunitate de a promova metodele de agricultură regenerativă, care sunt cheia pentru a contribui la soluționarea schimbărilor climatice. Prin programul Agripreneurship al Nestlé, tinerii fermieri învață cum să-și conducă fermele ca afaceri din care să poată trăi decent. Nestlé le oferă acces la cursuri de formare care includ subiecte precum agricultura regenerativă, sănătatea solului și bunăstarea animalelor. În 2022, peste 5.000 de tineri fermieri au participat la program.

Prin intermediul Nestlé Youth Entrepreneurship Platform, compania îi ajută pe tineri să învețe, să dezvolte noi abilități, să testeze idei și să transforme concepte în proiecte de afaceri viabile. Platforma îi conectează cu persoane cu aceleași interese și le oferă acces la experți, echipamente și laboratoare de cercetare și dezvoltare. Astfel, Nestlé sprijină tinerii inovatori care au idei în concordanță cu prioritățile companiei, fie că acestea sunt legate de agricultura regenerativă, produse pe bază de plante, soluții de ambalare durabile sau nutriție.

Nestlé se străduiește să extindă acest lucru pentru a avea un impact mai mare. De aceea, a înființat Global Alliance for YOUth și a adunat împreună alte 24 de companii cu aceleași viziuni care oferă, de asemenea, training și primele oportunități de angajare tinerilor. De asemenea, s-a asociat cu UNESCO pentru a ajuta tinerii din America Latină să aibă un impact social pozitiv în comunitățile lor și caută în mod constant noi oportunități de a sprijini mai mulți tineri din întreaga lume.

