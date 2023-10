Strategii pentru cota 2 la pariuri

Daca obisnuiesti sa pariezi ocazional, probabil ca ai observat deja faptul ca cei mai experimentati pariori obisnuiesc sa joace deseori doar bilete cu cota 2. Chiar daca la o prima vedere aceasta pare a fi o tactica foarte usor de aplicat, realitatea este cu totul alta!

Nu este deloc simplu sa gasesti pariuri care sa iti ofere o cota de 2 cu sanse foarte bune de castig, ci poate fi chiar o adevarata provocare.

Cu toate acestea, nu este imposibil sa folosesti biletele cu cota 2 pentru a obtine castiguri la pariuri. Tot ce trebuie sa faci este sa aplici cele mai bune strategii pentru cota 2 despre care vom discuta chiar in randurile imediat urmatoare.

Iata care sunt strategiile pe care trebuie sa le aplici si tu pentru a spori sansele de castig ori de cate ori mizezi pe bilete cu cota 2.

Cele mai bune strategii pentru cota 2

1. Sirul lui Fibonacci

Probabil ca ai auzit si tu de aceasta strategie pana acum, nu? In cazul in care aceasta strategie iti este necunoscuta, trebuie sa afli ca este una dintre cele mai bune strategii pentru cota 2, asa ca trebuie sa o incerci si tu.

Practic, aceasta strategie are la baza sirul lui Fibonacci care arata in felul urmator: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 samd. Dupa cum probabil ca ai observat deja, incepand cu cel de-al treilea numar din sir, fiecare numar reprezinta suma precedentelor doua din sir.

Probabil ca esti in ceata acum si nu intelegi cum ai putea folosi acest sir in activitatea ta de pariere. Gandeste-te ca acele cifre reprezinta mizele pe care le joci pentru biletele tale cu cota 2.

Considera ca fiecare numar in parte reprezinta unitatile pe care le joci. O unitate poate avea valoarea de 10 RON, de exemplu. Ori de cate ori vei pierde un bilet, va trebui sa treci la urmatorul numar din sir, adica sa cresti miza.

Cu cate vei pierde mai multe bilete, cu atat mai mult va creste miza. In momentul in care vei reusi, in sfarsit, sa obtii un bilet castigator, toate pierderile vor fi recuperate si vei obtine si profit. Asa-i ca suna bine?

Cand biletul este castigator, vei reduce miza sau poti incepe sirul de la bun inceput. De asemenea, poti aplica aceasta strategie doar pe biletele cu cota 2.

2. Strategia Martingale

In cazul in care strategia anterioara ti se pare dificil de pus in practica, avem o alta recomandare pentru tine: este vorba despre strategia Martingale.

Regulile sunt mult mai simple atunci cand folosesti aceasta strategie pentru biletele tale de cota 2.

Cum functioneaza aceasta strategie? Tot ce trebuie sa faci este sa dublezi miza ori de cate ori ai un bilet pierzator. La un moment dat, miza poate creste destul de mult daca ai un sir lung de bilete pierzatoare, insa vei reusi sa recuperezi toate pierderile si chiar sa inregistrezi profit la primul bilet castigator.

Dupa cum probabil ai inteles deja, poti folosi aceasta strategie pentru biletele tale cu cota 2.

3. Strategia D`Alembert

O alta strategie cunoscuta in randul pariorilor este si strategia D`Alembert. Este totusi destul de probabil sa nu mai fi auzit de ea pana acum, ceea ce nu este de condamnat. Asta deoarece nu vorbim despre o strategie la fel de populara precum sunt primele doua strategii pe care le-am prezentat in acest articol.

Modul in care aceasta strategie poate fi aplicata este foarte simplu.

Tot ce ai de facut este sa cresti miza cu o unitate ori de cate ori pariul jucat este pierzator. In cazul in care vei reusi sa obtii un pariu castigator, miza va fi scazuta cu o unitate.

Ramane la alegerea ta care este valoarea unei unitati, in functie si de bugetul stabilit pentru pariuri sportive.

De ce sa folosesti strategii?

Acum ca ti-am prezentat cele mai importante trei strategii pe care le poti folosi pentru cota 2 la pariuri sportive, poate ca te intrebi de ce ar trebui sa folosesti una dintre ele. Am pregatit cateva argumente care probabil ca te vor convinge sa incerci si tu acest stil de pariere.

Iata care sunt motivele pentru care ar trebui sa folosesti si tu o strategie la pariuri sportive:

Cresc sansele de a obtine un pariu castigator.

Strategiile la pariuri te pot ajuta sa fii mai responsabil iar astfel vei evita dependenta pentru pariuri sportive.

O strategie la pariuri te va face sa fii mai calculat si sa alegi cu mai multa atentie pariurile pe care le joci.

La final de luna, sansele de a fi pe plus vor fi in mod considerabil mai mari.

Acestea sunt cateva dintre cele mai importante strategii pentru cota 2 la pariuri sportive. Incearca-le si tu si sigur vor oferi rezultatele pe care ti le doresti asa ca nu vei mai paria niciodata altfel.