Premierul Ciolacu, o nouă promisiune onorată: Noua lege a pensiilor va fi trecută prin Parlament până la finele lunii noiembrie. Ea va intra în vigoare de la 1 ianuarie!

Deși noua lege a pensiilor va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2024, premierul Marcel Ciolacu a precizat sâmbătă că asta nu înseamnă că mărirea de 13,8% se va aplica imediat, ceea ce înseamnă că românii vor mai aștepta până când creșterea se va vedea în buzunar.

Premierul Marcel Ciolacu afirmă că, în opinia sa, până la finalul lunii noiembrie, noua lege a pensiilor va fi trecută prin Parlament, urmând ca apoi ea să intre în vigoare de la 1 ianuarie.

”La anul, conform legii, vom avea o indexare de 13,8%. Este indicele de inflaţie pe anul trecut. Ştiţi foarte bine că data trecută coaliţia a hotărât, când era prim-ministru dl. Nicolae Ciucă, pentru că inflaţia în anul curent era mult mai mare, am hotărât să aplicăm acelaşi lucru. Prin două componente, printr-un one off şi astfel am putut, constituţional, să mărim pensiile mai mici şi să aplicăm indicele de inflaţie, atunci am făcut o medie de 12,5 parcă, indicele era aproape 15, dar ne-am încadrat, totuşi, în aproape 15 la sută”, a declarat el.

Ciolacu a explicat că de la această bază s-a plecat.

”În viitoarea lege se regăseşte din nou acest fapt că trebuie cu indicele de inflaţie anual intervenit pe pensie. Eu cred că, până la finalul lunii noiembrie, o să trecem noua lege a pensiilor prin Parlament. Pe urmă, ea va urma să fie pusă în aplicare de la 1 ianuarie”.

Marcel Ciolacu a afirmat că prin acest act normativ se vor închide unele inechităţi.

”O lege a pensiilor nu se poate pune în aplicare instant. Trebuie făcut noul soft pe baza legii, dar în cursul anului 2024…”, a menţionat premierul Ciolacu.

El a subliniat că, la 1 ianuarie, toate pensiile se măresc cu 13,8%, conform legii.

”Noua lege a pensiilor va intra în vigoare cu 1 ianuarie. Aplicarea directă va dura până când ministerul ia….într-un fel eu am devansat legea pensiilor, prin cererea de plată numărul 4, încercăm să o finalizăm anul acesta. Pentru că erau prea multe jaloane în cererea de plată numărul 4 şi să nu mai păţim cum s-a întâmplat cu jalonul în cererea de plată numărul 3”, a mai explicat Ciolacu.

El a spus că au început să fie închise multe din jaloanele din cererea de plată numărul 4.