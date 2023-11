DAL Travel lansează Târgul Online de Turism și campania de Black Friday

DAL Travel, unul dintre cei mai cunoscuți touroperatori din România cu produse turistice tip premium și de circuit, înființat în anul 2000 și membru al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), lansează, pentru vânzările din perioada 7-15 noiembrie, campania de reduceri „Combo Sales”.

Aceasta va include atât un stand online pentru Târgul Turism al României – ediția de toamnă 2023, cât și unul dedicat „Black Friday”, cu reduceri de până la 150 de euro/persoană.

Cine rezervă în această perioadă, beneficiază de reduceri pentru pachete turistice ce includ călătorii atât în perioada sărbătorilor, cât și în alte perioade, până la finele lunii august 2024.

Practic, aceste reduceri vizează sezonul actual de iarnă, dar și mare parte din anul viitor, sărbătorile de Paște, Rusaliile și parte din sezonul estival.

De exemplu, pentru Paște 2024 sunt lansate aproximativ 30 de circuite cu reducere, remarcându-se un interes crescut al turiștilor pentru rezervările din această perioadă, unele dintre ele având deja locurile epuizate.

Târgul de Turism – Editia de toamnă 2023 și „Black Friday” sunt evenimentele perfecte pentru cei care își planifică vacanța sau călătoria mult visată.

La standul virtual DAL din cadrul acestora, cu câteva click-uri, fără să fie necesară deplasare fizică la târgul de turism, turiștii pot explora lumea întreagă, ajungând în cele mai exotice locuri de pe glob, prin alegerea unui circuit cu însoțitor, la un tarif promoțional, în cadrul campaniei „Combo Sales”.

„Datorită succesului campaniilor noastre de Black Friday și celor ocazionate de Târgurile de Turism ale României, la care am participat prin standurile virtuale în ultimii doi ani, am decis ca în acest an să triplăm numărul de circuite incluse în campania noastră, dar și să extindem perioadele de călătorie aferente ofertelor, acestea fiind lansate până la finele lunii august 2024. Standul nostru online va aduce în fața turiștilor o gamă diversificată de oferte de călătorie, de la plaje exotice și aventuri, până la experiențe culturale și istorice. Alături de consultanții noștri, de ghizii profesioniști proprii și de cei cu care colaborăm, orice turist poate primi sfaturi personalizate și informații detaliate despre cele mai bune opțiuni de vacanță.

În cadrul acestui eveniment am pregătit aproximativ 130 de circuite care vă așteaptă, cu reduceri de până la 150 de euro de persoană. Selecția noastră include Circuite de Revelion, Paște, Rusalii, precum și 20 de croaziere de excepție. Din ce în ce mai mulți turiști doresc să călătorească și să experimenteze destinații inedite, iar conform tradiției, și în acest an promovăm destinații și experiențe unice prin circuite aparte față de cele existente pe piața turistică românească”, subliniază Daniela Nedelcu, director general DAL Travel.

Topul destinațiilor promovate cu oferte speciale de Black Friday, respectiv la Târgul de Turism Online DAL Travel este condus de Thailanda, Coreea de Sud, India, Uzbekistan, Indonezia (Bali), Columbia și China. Printre cele mai căutate circuite și produse turistice ale iernii se numără Islanda și Aurora Boreală, dar și Carnavalul din Malta. În particular, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, sunt promovate pachete turistice precum Crăciun în Ecuador și Revelion în Galapagos, Revelion în Panama și Costa Rica, Revelion în Africa de Sud și Revelion în Thailanda, Malaezia și Singapore. Destinațiile populare ale primăverii sunt circuitele China – Tibet – Nepal – Bhutan, respectiv Croazieră de Paște în insulele din Grecia. Destinațiile verii includ Vancouver (Canada) și croazieră în Alaska, Cinci capitale Baltice și Rusalii în Franța (Normandia și Bretania).

Consultanții DAL Travel au observat o tendință semnificativă de reorientare a turiștilor către destinații exotice și experiențe de călătorie autentice. Deși mulți turiști continuă să aprecieze destinațiile de masă, de sejur, precum cele de plajă, o creștere notabilă a numărului de călători dornici să exploreze și să descopere alte culturi și locuri este evidentă. Studiile DAL Travel arată că, în pofida preferinței majoritare pentru turismul de masă și pentru destinațiile convenționale, o parte semnificativă a clienților își îndreaptă acum atenția spre experiențe de călătorie unice. Conform acestor date, pentru 2023, aproximativ 15% dintre turiștii DAL au ales să renunțe la destinațiile clasice de plajă sau sejur în favoarea altor aventuri și descoperiri remarcabile.

Iată câteva exemple de reduceri pentru destinațiile promovate de DAL Travel cu ocazia Black Friday și a Târgului Online de Turism, cu datele de plecare aferente:

Africa Australă: Namibia – Botswana – Cascada Victoria (21 ianuarie 2024, 150 EURO), China – Tibet – Nepal – Bhutan (17 aprilie 2024, 150 EURO), Crăciun în Ecuador și Revelion în Galapagos (20 decembrie 2023, 150 EURO), Croaziera Cireșilor Înfloriți: China – Japonia – Coreea de Sud (28 februarie 2024, 150 EURO), Croazieră de Paște în Madeira și Azore (29 aprilie 2024, 150 EURO), Namibia – Cascada Victoria (15 martie 2024, 150 EURO), Pakistanul Cireşilor în Floare (11 aprilie 2024, 150 EURO), Paște în Argentina Marele Circuit (30 aprilie 2024, 150 EURO), Paşte în Leagănul Umanităţii Etiopia – Marele Circuit (27 aprilie 2024, 150 EURO), Paște în Tanzania – Zanzibar (27 aprilie 2024, 150 EURO), Chile Marele Circuit & Paște în Insula Paștelui (24 aprilie 2024, 130 EURO), Panama – Columbia – Ecuador – Galapagos (10 aprilie 2024, 130 EURO), Patagonia Argentiniană – Țara de Foc – Uruguay – Brazilia (03 aprilie 2024, 130 EURO), Peru – Bolivia (22 martie 2024, 130 EURO), Africa de Sud (16 mai 2024, 120 EURO), Argentina – Uruguay – Brazilia (09 aprilie 2024, 120 EURO), Australia Noua Zeelanda (22 aprilie 2024, 120 EURO), Coreea de Sud (11 martie 2024, 120 EURO), Taiwan și Coreea de Sud (24 martie 2024, 110 EURO), China – Tibet (15 mai 2024, 100 EURO, inclusiv în august 2024).