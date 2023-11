Gala Autovit.ro: Mașinile preferate ale românilor și perspectivele pentru 2024

Autovit.ro, una dintre cele mai mari platforme auto online din România, cu o tradiție de 23 de ani pe piață, a organizat anul acesta a șasea ediție a Galei Autovit.ro, cel mai important eveniment de business dedicat liderilor din domeniul auto. Cu această ocazie, Autovit.ro a adus în atenție tendințele din preferințele românilor în materie de mașini, bazate pe date exclusive din platformă, precum și perspectivele pieței auto pentru 2024. Analiza a identificat schimbările notabile care au avut loc în industria auto românească, prezentând cifrele și concluziile într-un context detaliat.

Gala Autovit.ro reunește an de an aproximativ 100-150 de invitați, incluzând dealeri de mașini, parteneri de afaceri, jurnaliști și lideri de opinie din industrie. Ediția din acest an a adus în centrul atenției 12 parteneri remarcabili, recompensați de Autovit.ro pentru contribuția lor semnificativă la evoluția pieței și pentru eforturile lor susținute pe parcursul întregului an, consolidând, astfel statutul de lideri de încredere în lumea auto:

Best Accelerator – Autor Rulate Leasing Best Seller Cars – Tiriac Auto Early Adopter – Auto Schunn Most Loyal Dealer – Brady Trade Eco Dealer – Inchcape Bravo Auto Most Visible Dealer Cars – Leasing Automobile New Business Growth – Spotawheel Digital Dealer – G&C Autodealer Stock Master Parts – SDG LC Auto Most Visible Parts – Maria Lux Dezmembrări Pay & Ship – Royal Trade Moldova Strategic Partner – Unicredit Consumer Financing

„Cu fiecare ediție, Gala Autovit.ro a continuat să câștige în importanță și relevanță în ochii partenerilor noștri, consolidându-și statutul de eveniment de referință pe piața auto din România. Gala Autovit.ro este locul unde urmărim cu atenție transformările pieței auto și recunoaștem performanțele notabile ale partenerilor noștri. Ne angajăm să dezvoltăm și să extindem evenimentul în fiecare an, aducând sub aceeași umbrelă un număr tot mai mare de dealeri auto, colaboratori, jurnaliști si experți” a declarat Andrei Dumuța, General Manager, Autovit.ro.

Evoluția prețurilor în segmentul auto din România

În primele 9 luni ale anului acesta, au fost peste 100.000 de mașini declarate vândute pe autovit.ro, cu o valoare medie de 20.000 de euro. Prețul mediu al mașinilor postate pe platforma Autovit.ro a înregistrat o creștere semnificativă în ultimul an, conform analizei realizate de platforma auto online, cu ocazia organizării Galei Autovit.ro.

În 2023, prețul mediu al mașinilor postate pe Autovit.ro a crescut cu 6%, față de aceeași perioadă a anului trecut. Această creștere reflectă o tendință de apreciere a prețurilor pe piața auto. În special, pentru mașinile noi prezente pe platformă, prețul a înregistrat o creștere medie de peste 6%, evidențiind interesul sporit al utilizatorilor. În același timp, prețurile mașinilor mai vechi au crescut cu aproximativ 4%, indicând o stabilitate notabilă în segmentul vehiculelor rulate. În plus, numărul total de anunțuri postate pe platformă a crescut cu 2% în perioada ianuarie-septembrie 2023, comparativ cu aceeași perioadă din 2022, arătând o dinamică pozitivă în sectorul auto.

La finalul anului 2022, prețul mediu al mașinilor listate pe Autovit.ro a înregistrat o creștere semnificativă, de 3% față de începutul anului 2022 și o impresionantă creștere de 18% față de decembrie 2021. Această evoluție arată că mașinile second-hand au intrat pe piață cu prețuri mai ridicate la începutul anului 2022, cu fluctuații minime pe parcursul întregului an. Comparativ cu sfârșitul lui 2020, prețul mediu al mașinilor a cunoscut o creștere de aproape 50%, în 2022.

Prețurile medii s-au schimbat în mod diferit pe diverse categorii de automobile.

SUV-urile au înregistrat creșteri moderate, cu mici variații influențate de cererea constantă și oferta amplă. În 2023, SUV-urile au reprezentat aproape 36% din totalul anunțurilor, comparativ cu 32% în 2022, indicând o popularitate în creștere pentru acest model de caroserie.

Pentru mașinile diesel, prețurile au crescut ușor, posibil din cauza regulilor stricte privind emisiile și trecerii la vehicule cu motoare pe benzină sau electrice, care au câștigat teren. Volkswagen, Audi și BMW au rămas cele mai căutate mărci diesel.

În schimb, prețurile mașinilor cu motoare pe benzină au avut oscilații semnificative, în parte din cauza competiției intense și a cererii ridicate. Volkswagen, BMW și Audi au continuat să fie pe primele poziții în topul căutărilor pe autovit.ro.

Mașinile Cabrio, Mini și Combi au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri, din cauza naturii lor de nișă, a costurilor de design și disponibilitatea limitată.

Evoluția mărcilor și a modelor auto

Din perspectiva mărcilor, pe platforma Autovit.ro, Dacia, Skoda și Toyota au înregistrat creșteri notabile în volum și și-au consolidat poziția în topul celor mai căutate branduri.

Referitor la modele specifice, Dacia Duster (10% din Top 10 cele mai căutate mașini), Skoda Octavia și Dacia Logan au înregistrat cele mai importante creșteri de popularitate pe platforma Autovit.ro. Aceste vehicule au devenit din ce în ce mai căutate și au atras atenția cumpărătorilor, consolidându-și poziția în topul preferințelor.

În top 10 cele mai vizualizate mărci de mașini rulate pe Autovit.ro, pe primul loc se află BMW, cu peste 400.000 de vizualizări unice pe www.autovit.ro, urmat de Volkswagen (355.050 vizualizări unice), Audi (340.005), Mercedes-Benz (324.566), Skoda (172.133), Ford (169.101), Renault (159.447), Dacia (141.270), Volvo (126.168), Toyota (125.441).

Cele mai vizualizate modele ale mărcilor auto pe Autovit.ro sunt Hyundai Tucson și Suzuki Vitara la categoria mașinilor noi, BMW seria 3 și Volkswagen Golf, la categoria mașinilor second-hand.

De asemenea, mașinile eco sunt din ce în ce mai prezente în ofertele dealerilor de pe Autovit.ro. Printre cele mai căutate mărci se află Toyota (cu 650 de mașini eco în oferta dealerilor), cu mărcile CH-R, Rav-4, Auris, Corola; Mercedes-Benz, clasa E și GLC (189 de mașini); Dacia Spring (97 de mașini); BMW Seria 5 (83 de mașini) sau Ford Kuga (82 de mașini).

Creșterea prezenței mașinilor electrice

Datele relevante arată că ponderea mașinilor electrice pe Autovit.ro a crescut cu 67, în 2023, ceea ce reprezintă un indicator clar al interesului tot mai mare al consumatorilor pentru vehiculele electrice. Acest fenomen este, în parte, rezultatul maturizării pieței de autovehicule electrice, precum și a eforturilor companiilor producătoare de a dezvolta modele mai accesibile și cu o autonomie mai mare.

Printre cele mai prezente mărci și modele de mașini eco, în ofertele dealerilor de pe Autovit.ro, se află Toyota (cu 650 de mașini eco în oferta dealerilor), cu mărcile CH-R, Rav-4, Auris, Corola; Mercedes-Benz, clasa E și GLC (189 de mașini); Dacia Spring (97 de mașini); BMW Seria 5 (83 de mașini) sau Ford Kuga (82 de mașini). Dacia Spring intră direct în top 5 mașini eco din oferta dealerilor, deși anul trecut nu se afla nici printre primele 10 modele de mașini verzi comercializate de dealerii de pe Autovit.ro.

Proprietarii de mașini electrice mai vechi aleg să-și vândă vehiculele pentru a face trecerea la modele mai noi, cu tehnologie și autonomie îmbunătățite. Creșterea prezenței mașinilor electrice pe Autovit.ro reflectă o conștientizare crescută și a impactului asupra mediului și a beneficiilor utilizării vehiculelor electrice.

Creșterea prezenței mașinilor noi pe platforma online

În general, ponderea mașinilor noi pe Autovit.ro a crescut cu 17% în ultimul an, ceea ce reflectă interesul crescut al consumatorilor pentru această categorie și pentru tehnologie avansată. Mărcile Mercedes, Ford, Toyota și BMW au cea mai mare pondere pe platforma Autovit.ro, datorită diversității gamei de modele și popularității lor.

Dacă ne raportăm doar la oferta dealerilor, numărul anunțurilor de mașini noi a crescut cu 50% față de anul trecut, ceea ce înseamnă că una din 10 oferte din portofoliul dealerilor auto de pe Autovit.ro este pentru o mașină nouă.