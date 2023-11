Întâlnire bilaterală între ministrul Energiei, Sebastian Burduja și Peter Szijarto, ministrul Afacerilor Externe și al Comerțului din Ungaria

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a discutat miercuri despre relevanța pe care geopolitica o are asupra securității energetice, cu Peter Szijjarto, ministrul Afacerilor Externe și al Comerțului din Ungaria, în cadrul unei întâlniri bilaterale la București, inițiată de Ministerul Energiei al României. În cadrul întâlnirii au fost puse bazele unui viitor Memorandum privind cooperarea în domeniul energiei verzi, între România și Ungaria.

Ministrul Sebastian Burduja a evidențiat în cadrul bilateralei cu ministrul Peter Szijjarto importanța tranziției la o energie verde și oportunitatea menținerii independenței față de gazul rusesc:

”Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a creat pentru Europa premisele și necesitatea eliminării dependenței față de gazul rusesc. Într-adevăr nu există tranziție fără transport și distribuție, infrastructura este esențială, este nevoie de pragmatism și trebuie să lucrăm împreună. În acest sens astăzi, la București, am pus bazele unui viitor Memorandum privind cooperarea în domeniul energiei verzi între România și Ungaria, care se va semna cel mai probabil chiar luna aceasta. Salut intenția Ungariei, exprimată în cadrul întâlnirii, de a-și diversifica sursele și rutele de aprovizionare. Încă de la începutul mandatului am accentuat importanța asigurării securității energetice, ca principal obiectiv. Așa cum am menționat și în această dimineață, în cadrul Romanian International Gas Conference – RIGC2023, politica trebuie scoasă din energie, dar nu putem scoate geopolitica din energie.”

În cadrul reuniunii, a fost subliniată importanța continuării cooperării în sectorul energiei între cele două state, în special cu privire la creșterea gradului de interconectare, atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze naturale.

De asemenea, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei a reiterat invitația către ministrul Energiei, Sebastian Burduja, de a participa la reuniunea ministerială a Comitetului Director, înființat în conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat Strategic în domeniul dezvoltării și transportului energiei verzi (proiectul “coridorul verde”) între Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, României și Ungariei, care va avea loc la Budapesta, în data de 21 noiembrie 2023.