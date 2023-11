„Arde” parchetul: Dinamo și Steaua dispută derby-ul voleiului românesc 

Posesorul celui mai puternic serviciu din campionat, Bela Bartha, îi amenință pe adversari cu ași făcuți la 128 kilometri pe oră.

Prima divizie masculină de volei a României a ajuns în fața marelul derby dintre Dinamo și Steaua. Programat sâmbătă, de la ora 18.00, în sala Dinamo, el va pune față în față două dintre favoritele la titlu, dar și câțiva dintre componenții echipei naționale care a scris istorie la Europenele din septembrie.

Unul dintre cei mai în formă dintre ei este dinamovistul Bela Bartha, care îi amenință pe steliști cu „bombe” lansate cu 128 de kilometri pe oră de la serviciu, atât cât a înregistrat radarul la Campionatele Europene! El nu se ascunde și anunță că vrea ca în câțiva ani să depășească recordul mondial în materie, deținut de polonezul Leon: 138 de kilometri pe oră!

„În timpul meciului, să fiu sincer, n-am simțit că am servit cu o asemenea viteză. Am simțit doar că am făcut un serviciu bun. După meci, când m-am uitat pe reluări și mi-au spus băieții la vestiar că s-a întâmplat să dau cu 128 de kilometri pe oră m-am simțit bine, normal. Eu zic că în trei ani reușesc să depășesc recordul mondial al lui Leon” – Bela Bartha, voleibalist Dinamo.

Voleibalistul recunoaște că nu flotările, ci lucrul în sala de forță reprezintă secretul acestei puteri deosebite, pe care nu și-a pus-o niciodată în valoare în parcurile de distracții.

„Flotări nu fac foarte multe, dar la sala de forță lucrez mult umărul, pentru că el e cel mai important la serviciu, pe lângă tehnică. Chiar dacă am fost provocat, niciodată nu mi-am încercat puterile la aparatele de lovit cu pumnul din parc, pentru că nu vreau să risc să mă accidentez” – Bela Bartha, voleibalist Dinamo.

Evident, prestațiile bune au atras atenția specialiștilor și a cluburilor importante de afară. Obișnuiți din fotbal, acolo unde jucătorii sunt vânduți chiar și după începerea campionatelor, dacă apare o ofertă bună, în volei lucrurile sunt ceva mai stabile, iar fidelitatea jucătorilor este mult mai mare. Astfel, chiar dacă pe adresa lui au venit câteva oferte importante, el nici nu s-a gândit să părăsească formația bucureșteană până la terminarea contractului. Drept urmare, anul acesta vrea să-și îndeplinească visul de a deveni în premieră campion, deși concurența este acerbă.

„E adevărat, în timpul Europeanului s-au interesat echipe de mine, dar sunt la Dinamo și am spus că poate pentru sezonul următor. Nici nu mi-a trecut prin cap să plec. În ceea ce privește lupta la titlu, nu știu dacă Steaua e singura noastră contracandidată. Sunt multe echipe tari, toate s-au întărit în această vară: Galațiul, Craiova, Rapidul sunt doar câteva dintre ele. Sunt multe echipe care se bat la titlu și multe care pot produce surprize, după cum s-a și văzut deja” – Bela Bartha, voleibalist Dinamo.

Steaua a jucat anul trecut finala campionatului

După ce anul trecut au ratat „la mustață” cucerirea titlului, jucătorii de la Steaua sunt deciși ca în acest an să nu mai scape această șansă. Ei recunosc că pornesc cu șansa a doua în confruntarea cu Dinamo, dar antrenorul lor, slovenul Bogdan Kotnik, recunoaște că le convine această postură.

„Meciul cu Dinamo e o provocare pentru noi, pentru că e o echipă foarte puternică și noi nu putem spune că suntem favoriți. Ne place să fim în această postură, de challengeri. E o încercare pentru noi, vom merge acolo și vom încerca să luăm un set, două sau trei, oricâte putem” – Bogdan Kotnik, antrenor Steaua.

Tehnicianul e de părere că acest campionat este cel mai puternic din România ultimilor ani și de aceea lupta se va da până în ultima etapă. El spune că prin creșterea în valoare a Diviziei A1 și antrenorii sunt provocați să-și îmbunătățească în mod continuu nivelul.

„Mamma Mia! Anul acesta e foarte, foarte puternic. E diferit față de anul trecut, chiar dacă și atunci au fost 4-5 echipe puternice, dar anul acesta întrece orice așteptări! Practic, orice echipă poate câștiga. Asta e foarte bine pentru voleiul românesc, dar e foarte bine și pentru noi, antrenorii, pentru că trebuie să investim mai mult timp să facem antrenamente bune, studiu video bun, planuri de meci bune. Trebuie să înțelegem că și noi trebuie, de asemenea, să ne creștem nivelul, iar prin campionate ca acesta o putem face și ne putem arăta calitățile” – Bogdan Kotnik, antrenor Steaua.

Claudiu Dumitru a jucat prima dată contra lui Dinamo acum 12 ani

Căpitanul Stelei, Claudiu Dumitru, este unul dintre veteranii campionatului, deși nu are decât 28 de ani. El a jucat pentru prima oară contra dinamoviștilor când era adolescent și spune că mereu meciurile împotriva lor erau adevărate finale.

„E un meci foarte important pentru noi și o să încercăm să câștigăm. Cred că acum vreo 12-13 ani am jucat prima dată cu ei. Erau alte vremuri, dar Dinamo avea și pe atunci o echipă foarte bună” – Claudiu Dumitru, căpitan Steaua.

El este un caz special în voleiul nostru, pentru că deși a debutat în prima divizie în urmă cu 12 sezoane, pe când avea 16 ani, a jucat doar la două echipe, ambele din București: CSM și Steaua.

„M-am acomodat foarte bine la CSM București, am stat 8 ani, după aceea CSM a dispărut și am încercat să-mi găsesc echipă. A fost Steaua și m-am simțit foarte bine aici și încă mă simt bine, de aceea încă sunt aici” – Claudiu Dumitru, căpitan Steaua.

Tocmai pentru că joacă în prima ligă din 2011, el e o voce autorizată în ceea ce privește valoarea actuală a campionatului masculin de volei.

”După cum ați văzut, după câteva etape au fost destul de multe surprize și cred că multe echipe s-au întărit. Este un campionat unde sunt 6-7 echipe foarte bune, unde s-au făcut foarte multe transferuri bune și cu siguranță lupta pentru titlu se va da până spre ultima etapă” – Claudiu Dumitru, căpitan Steaua.