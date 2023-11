Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, îl pune la punct pe ministrul Boloș: Datoria mea este să mă lupt pentru români, dânsul trebuie să lupte pentru a găsi fondurile necesare!

Legea pensiilor a fost adoptată în şedinţa de Guvern de joi, 11 noiembrie. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, că în noua lege a pensiilor va fi eliminat pragul de 9,4% din PIB, reprezentând cheltuieli cu pensiile, dar tensiunile continuă între cele două partide.

Legea pensiilor a devenit subiect de scandal în interiorul coaliţiei de guvernare, principalii actori, pe lângă preşedinţii liberalilor şi social democraţilor, fiind ministrul Muncii, Simona Bucura, PSD, şi Marcel Boloş, ministrul Finanţelor, care a declarat că proiectul de lege nu prevede sursele de finanţare, adică, în esenţă, nu ar exista bani pentru creşterea pensiilor.

Prezentă vineri în studioul Digi 24, Simona Bucura a fost întrebată care ar fi o pensie decentă pentru români.

„Din punctul meu de vedere, trebuie sa permita romanilor sa aiba a treia tinerete la pensie. Dupa prima negociere la CE despre pensii si procentul de 9,4%, i-am spus comisarului european ca am cunoscut francezi care au spus ca au cea mai frumoasa perioada din viata la pensie. De aceea este importanta aceasta reforma, ca sa permita sa nu avem pensiile inghetate pana in 2070.

O pensie buna este cea care asigura un trai decent. Cea mai mica pensie acum este cea minima, sociala, de 1.125 de lei. Si aici reformam, si acestea vor iesi din aceasta suma.”, a declarat ministrul.

„Noua lege a pensiilor incurajeaza contributivitatea si munca. Este bazata pe puncte pentru perioadele contributive, perioada necontributiva, studiile, unde intra si masterul, daca se incadreaza pana la 5 ani, apoi doctoratul, daca nu se si munceste in timpul sau. Acestea sunt notate cu 0,25 puncte pe an.

Punctul de pensie va creste anul viitor, deci vom avea suplimentar un sfert din noul punct de pensie, crescut cu 13,8%.

Pentru stagiul minim de cotizare, de 15 ani, se iau in calcul doar veniturile contributive, avand doar exceptia concediului maternal sau paternal”, a mai explicat aceasta.

Simona Bucura a garantat că nu se pune problema creşterii vârstei de pensionare în România, în acest moment.

„Exclus ca romanii sa munceasca pana la 70 de ani. Tocmai asta a fost una dintre principalele teme de discutie cu CE. Am venit cu un parametru de referinta care sa protejeze acest aspect, adica varsta de pensionare sa nu creasca decat daca creste speranta de viata.

Doar in cazul in care creste speranta de viata. Romanii au garantia ca nu se va creste arbitrar, asa cum s-a dorit initial. Am facut tot ce tine de noi sa vedem specificul romanesc si asta am explicat si in discutiile cu CE. Fiecare dintre noi dorim cresterea sperantei de viata. Este un indicator care arata pe tari. In Romania ne dorim sa nu avem cresteri ad-hoc a varstei de pensionare. Important este sa contribuim de asa maniera incat sa crestem speranta de viata.”, a mai spus Simona Bucura Oprescu.

Ministrul Muncii a explicat şi de unde apar inechităţile din anumite domenii, unde femeile şi bărbaţii ies la pensie cu cuantumuri diferite, deşi au stagii identice.