Rareș Bogdan, mesaj tranșant către Ciolacu&co: Social-democraţii trebuie să se transforme în „oameni serioşi, să nu mai fie populişti deşănţaţi”!

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat, luni, referitor la discuţiile pe legea pensiilor, că social-democraţii trebuie să se transforme în „oameni serioşi, să nu mai fie populişti deşănţaţi”, subliniind că liberalii nu acceptă „niciun fel” de creştere de impozite şi taxe.

„Aş vrea ca lucrurile să fie mult mai profunde în România şi aş vrea ca cei din PSD să se transforme în oameni serioşi, să nu mai fie populişti deşănţaţi, pentru că campania pe care au dus-o şi la care noi nu am răspuns, după cum aţi văzut, şi nu am răspuns asumat de joi seara şi vineri toată ziua plus sâmbătă nu face bine în România. Ei ştiu la fel de bine ca noi că trebuie să stăm în ţintă de deficit, ei ştiu la fel de bine ca noi că am fost nevoiţi să luăm nişte măsuri negociate toată vara, care au afectat mediul economic. Nu putem veni cu măsuri suplimentare care să încarce şi mai mult un mediu economic care în momentul ăsta este sub presiune şi care, din cauza măsurilor guvernamentale luate de Guvernul Ciolacu, este extrem de afectat”, a afirmat Rareş Bogdan, înaintea şedinţei conducerii PNL.

El a adăugat că PNL solicită măsuri de combatere a evaziunii fiscale. „Solicităm, şi preşedintele Ciucă cred că chiar aici la voi a făcut declaraţia astăzi, a fost discuţie în CSAT, solicităm să crească măsurile pe evaziune, pe combaterea evaziunii, adică scanere în vămi – vămile nu sunt conduse de Partidul Naţional Liberal sau cel puţin nu îmi amintesc eu ca peste noapte să fi pus un liberal acolo, de asemenea, pe evaziunea fiscală de pe centura Bucureştiului de la marile depozite de legume-fructe arăbeşti, de asemenea, intrările de legume-fructe şi de carburanţi din portul Constanţa. Astea sunt adevărate zone periculoase pentru economia României şi de unde pot fi luaţi bani. (…) Ca să afirmi că Partidul Naţional Liberal nu vrea să mărească pensiile, după ce doi premieri liberali – Ludovic Orban şi Nicolae Ciucă – au mărit pensiile românilor cu acel 40% enunţat exact în acelaşi tipic de Olguţa Vasilescu atunci şi doamna Dăncilă, acum de către doamna Bucura Oprescu şi domnul Ciolacu… „, a completat europarlamentarul liberal.

Potrivit acestuia, discuţiile din coaliţie au fost doar pe majorarea pensiilor cu 13,8% din cauza inflaţiei.

„Discuţiile din coaliţie au fost pe 13,8% obligatoriu din cauza inflaţiei de pe 2022, după care am văzut declaraţiile cu 40%. Ca să fie lucrurile foarte clare: noi nu ne opunem creşterii pensiilor. Din contră, ştim că pensionarii, cei 4,9 milioane pensionari ai României au nevoie de bani. Ştim că acest lucru este important, dar, în acelaşi timp, suntem echilibraţi, suntem lucizi şi suntem cât se poate de responsabili”, a explicat Bogdan.

El a menţionat că 33 de miliarde lei în plus pot să afecteze absorbţia de bani europeni şi deficitul bugetar.