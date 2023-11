Nestlé lansează apelul la o dietă mai sănătoasă

O dietă bogată în cereale integrale reduce riscul de boli de inimă, diabet de tip 2, obezitate și chiar unele forme de cancer iar consumul ideal în acest scop este de cel puțin 48 de grame pe zi, dar românii consumă în medie numai o treime din această cantitate. Astăzi, de Ziua Internațională a Cerealelor Integrale, Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, și divizia sa de cereale de mic dejun Cereal Partners Worldwide CPW, atrage atenția asupra rolului și contribuției cerealelor integrale în dietele sănătoase, subliniind importanța încurajării obiceiurilor alimentare durabile încă din copilărie.

Autoritățile de sănătate publică, nutriționiștii și organizațiile de sănătate, inclusiv OMS, recomandă să consumăm cereale integrale în detrimentul celor rafinate. Un aliment cu cereale integrale este definit ca un aliment cu cel puțin un gram de fibre la 10 grame de carbohidrați. Nutriționiștii spun că ar trebui să servim trei porții de cereale integrale pe zi. O porție este de aproximativ 16 g cereale integrale – aceasta poate fi o felie de pâine integrală, 2 prăjituri de ovăz, 3 căni de floricele de porumb sau trei linguri pline de paste integrale fierte.

Românii consumă în medie 16,95 grame de cereale integrale pe zi (femeile 17,5 grame și bărbații 16,4 grame), potrivit unui studiu dat publicității de Comisia Europeană (sursa). Cerealele din cereale integrale includ orz integral, orez, hrișcă, bulgur, mei, porumb, precum și făină de grâu integral. Alimentele preparate din aceste ingrediente sunt, de asemenea, surse de cereale integrale și includ pâine, paste sau biscuiți, cu nutrienți importanți, inclusiv vitaminele B, fier, magneziu și fibre alimentare.

”Cerealele integrale reprezintă ingredientul numărul unu în peste 90% dintre rețetele noastre de cereale pentru micul dejun (și 99% dintre cerealele gata de consumat pentru copii și adolescenți). Aceasta este unul dintre motivele pentru care colaborăm cu Inițiativa pentru cereale integrale pentru a sprijini Ziua internațională a cerealelor integrale. În calitate de companie de cereale pentru micul dejun, ne aflăm într-o poziție unică – suntem pe mesele a milioane de familii în fiecare dimineață. Ne putem ajuta consumatorii să-și crească consumul de cereale integrale printr-o masă simplă”, spune Nicoleta Tupiță, dietetician autorizat și Manager Nutriție și Comunicare Internă Nestlé România, Bulgaria și Țările Adriatice.

În timp ce cerealele integrale sunt o sursă bună de fibre, nu toate cerealele integrale au aceeași cantitate de fibre în ele. De exemplu, orezul brun are 3,4 g de fibre la 100 g în comparație cu grâul integral, care are 12,2 g la 100 g. Aportul recomandat de fibre este de cel puțin 48 g pe zi, astfel că pentru a crește aportul de fibre, puteți alege un tip de cereale pentru micul dejun bogat în fibre (cum ar fi cele făcute de Nestlé Cereale Pentru Mic Dejun!), adăugați legume la mese și incorporați mai multe cereale integrale (cum ar fi pastele din grâu integral) în alimentația voastră zilnică.

Scopul Nestlé și CPW este de a face micul dejun mai bun pentru toată lumea. Nicoleta Tupiță explică: ”În ultimii 20 de ani, am fost lider în industrie – îmbunătățindu-ne rețetele pentru a crește cerealele integrale și fibrele. Datorită muncii asidue a echipei noastre dedicate de cercetători, oameni de știință și nutriționiști, am redus cantitatea totală de zaharuri cu 20% și am crescut conținutul de cereale integrale cu peste 50% în medie, fără a afecta gustul. Mai mult de 80% dintre cerealele noastre au egal sau mai puțin de două lingurițe de zahăr (7,5 g) per porție de 30 g și 95% dintre cerealele noastre au mai puțin de 450 mg de sodiu la 100 de grame”.

Cerealele integrale reprezintă, de asemenea, o bună bază pentru o dietă planetară echilibrată, ce poate fi formată în mare parte din alimente pe bază de plante, cum ar fi cereale integrale, fructe, legume, nuci și leguminoase, alături de o proporție mică, dar importantă, de carne și lactate. Un raport din The Lancet (https://eatforum.org/eat-lancet-commission/) și o cercetare de la WWF sugerează că o dietă planetară ar putea contribui la un viitor mai durabil prin reducerea pierderii faunei sălbatice cu până la 46%, încetinind defrișările și reducând emisiile de gaze cu efect de seră produse de alimente cu cel puțin 30%.