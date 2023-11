Prima zi de Chocolate Saga

20% scadere de consum în septembrie 2023 față de 2022 și e o tendință semnalată și în Belgia și de la tendința asta au fost și excepții.

Desi tendinta este catre productia, productia artizanala e in crestere (oamenii sunt mult mai interesati de ce mananca, e un public mai cultivat), iar productia artizanala este una care ofera mai multe locuri de munca decat productia de retail.

Consumatorii se intorc la achiztii autentice – au scazut vanzarile in locurile luate din mai multe locuri

Prajituri, candy-bar si evenimente au crescut vanzarile, in timp ce la ciocolata de masa a scăzut.

1.Noua Fabrică Belcolade cu energie 100% regenerabila

Noua fabrica de ciocolată belgiană, inovatoare și complet funcțională, cu amprentă de carbon neutră. Noua unitate Belcolade scoate în evidență preocuparea pentru sustenabilitate și pentru oferirea unei ciocolate de calitate înaltă clienților profesioniști.

Această fabrică inovatoare va funcționa cu energie 100% regenerabilă – eliminând nevoia folosirii combustibililor fosili. Datorită sistemului subteran complex de depozitare a apei de ploaie, 90% din apa folosită va proveni din apa de ploaie

2.Angajamentul ferm al Belcolade pentru un viitor mai sustenabil

Programul sustenabil Cacao-Trace este un alt exemplu pentru angajamentul Belcolade față de un viitor mai sustenabil în întregul lanț de producție de cacao. Programul Cacao-Trace produce boabe de cacao de cea mai bună calitate și susține totodată fermierii din întreaga lume oferindu-le prețuri mai bune și un Bonus de Ciocolată suplimentar. În plus, îmbunătățim condițiile de mediu și cele de trai ale comunităților de fermieri construind școli, centre medicale și oferind echipamente pentru apă potabilă.

3.Consumul de ciocolata per capita a stagnat in 2023, la 2,7kg, insa prognoza este ca pana in 2028 se va ajunge la 3,0 kg/capita.

4.Tabletele și cutiile de praline sunt categoriile cele mai bine vândute în România

5.Angajamentele Belcolade pentru mediul la nivel global

Belcolade urmărește în mod activ soluții de ambalare ecologice pentru a minimiza amprenta asupra mediului. Se ia măsuri concrete pentru a reduce cantitatea de plastic de unică folosință în toate operațiunile și pentru a face toate materialele de ambalare complet reciclabile până în 2025. Noul ambalaj este 100% gata de reciclare, produs în mod durabil și conceput pentru o experiență mai bună pentru clienți. Angajamentul Belcolade față de sustenabilitate se extinde la fiecare aspect al afacerii noastre.