Ponta îl „pulverizează” pe Nicușor Dan: „E semn de prostie pură! Nu am văzut nimic schimbat în bine în București”

Victor Ponta a vorbit în exclusiv pentru România TV despre viitorul Bucureștiului și despre cine va candida la Primăria Capitalei. Aceesta l-a desființat pe Nicușor Dan.

Fostul premier a mărturisit că nu își dorește să candidezela Primăria Capitalei și că a anunțat-o inclusiv pe Gabriela Firea pentru a clarifica situația.

Victor Ponta a mai subliniat faptul că nimic nu s-a schimbat în București pe parcursul mandatului lui Nicușor Dan, din contră. Tocmai, pentru că din punctul lui de vedere Bucureștiul este într-o situație dificilă, este de părere că Capitala are nevoie de un primar care chiar să se priceapă la primărie, nu doar un om politic.

„Nu candidez la Primărie. Am sunat-o pe Firea și i-am spus. Și i-am spus și de ce. Eu cred că primăria București, după dezastrul făcut de Nicușor Dan, are nevoie de un om care se pricepe la primărie, nu doar un om politic. Cine vă candida? Nu știu. Sper să nu rămânem cu Nicusor Dan. Sper să vină cineva care se pricepe. Primăria Capitalei este un monstru administrativ care e foarte greu de condus, pentru că ai 6 primări de sector, ai consiliu general și foarte mulți bani și interese. Se laudă primarul că în Capitală nu se mai construiește și nu se mai repară nimic. Pai asta nu e un semn de inteligență, eu un semn de prostie pură, păi cum să nu lași să vină banii în Capitală? Pai și din ce trăim în București? Cum să evoluezi și să te dezvolți că oraș, daca tu nu lași banii să intre. Nu am văzut nimic schimbat în bine: traficul e din ce în ce mai rău, gunoiaele tot mai multe. Știți că Bucurestiul nu are nicio groapă de gunoi? După ne plângem că e aerul contaminat”, a declarat Victor Ponta în exclusivitate pentru România TV.