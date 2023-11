Comunicat privind contractele semnate în cadrul PNRR și Fondul pentru Modernizare

1.PNRR

Astăzi, 22.11.2023, Ministerul Energiei anunță semnarea a încă 15 contracte în cadrul Investiției nr. 1 noi capacități de producție electrică din surse regenerabile, Componenta C.6 Energie din PNRR. Valoarea acestor contracte decontată din PNRR este de 39,701,043.78 lei, respectiv 7,972,097.14 euro, pentru o capacitate totală instalată de 23,79 MW. Trei dintre proiectele semnate astăzi vizează instalarea unei puteri de peste 1 MW, în timp ce 12 dintre acestea sunt proiecte mici cu capacități instalate între 0,2 și 1 MW. Până în prezent, în cadrul măsurii de investiții nr. 1 din PNRR au fost semnate alte 69 de contracte, însumând o valoare totală de 470,127,540.00 lei, respectiv 94,403,120.48 euro și o capacitate totală instalată de aproximativ 597 MW. Astfel, în acest moment, contractele semnate în cadrul măsurii de investiții nr. 1 însumează mai mult de 2/3 din capacitatea necesară a fi instalată pentru îndeplinirea jalonului din PNRR.

Astfel, progresul acordare a ajutorului de stat prin încheierea de contracte, 84 în prezent, în cadrul Investiției nr. 1 Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile, Componenta C.6 Energie din PNRR este de 509,828,583.78 lei , echivalentul a 102,375,217.62 euro , însumând un total de 620.89 MW .

În plus, în cadrul măsurii de investiții nr. 3 Dezvoltarea unei producții combinate de energie termică și energie electrică pe gaz flexibile și de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate din PNRR, sunt deja semnate 4 contracte în valoare totală de 1,939,959,000 lei, respectiv 394,340,685.03 euro, pentru o capacitate totală instalată de 842 MW , care acoperă tot bugetul alocat acestei investiții. Proiectele se află, în prezent, în implementare.

Total sume angajate aferente investițiilor PNRR și MW:

– 2,449,787,583.78 lei, echivalentul a 496,715,902.65 euro

– 1462.89 MW

Sebastian Burduja, ministrul Energiei: “Investițiile sunt prioritatea zero a mandatului meu. Am accelerat dinamica evaluării și contractării proiectelor depuse în cadrul PNRR și a Fondului pentru Modernizare. Direcția responsabilă are program prelungit serile și în weekend. Așa se face că avem până acum pe PNRR contracte semnate în valoare de 497 milioane euro, pentru o putere instalată de 620MW în capacitați de valorificare a energiei solare și eoliene, respectiv 842MW în grupuri noi pe gaz. Prin Fondul pentru Modernizare am finanțat proiecte de peste 6,2 miliarde euro, inclusiv noi parcuri solare și eoliene și grupuri pe gaz cu o putere instalată totală de 1210 MW. Toate aceste investiții generează locuri de muncă și dezvoltare pentru români, iar la punerea în funcțiune vor reduce costul energiei electrice. Suntem în plină revoluție energetică și avem tot angajamentul să facem din România liderul regional în acest sector strategic,”

2.Fondul pentru modernizare

În ceea ce privește, Fondul pentru modernizare, până la data curentă au fost semnate 18 contracte individuale în valoare totală nerambursabilă de 30,437,843,727.84 lei , respectiv 6,087,568,745.57 euro . Dintre acestea, 9 contracte au fost încheiate cu C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A., 4 contracte SPV CEO – OMV PETROM și 5 contracte SPV CEO – TINMAR ENERGY (din care un contract CCGT- „Construirea unei centrale electrice cu ciclu combinat pe bază de gaz natural, de aproximativ 475 MW, la Turceni”). Cele 8 contracte SPV CEO însumează o capacitate totală instalată de 735 MW , iar contractul CCGT 475 MW , rezultând astfel o capacitate totală de 1210 MW .

Tot în cadrul Fondului pentru modernizare, Program Cheie 3- Sprijin pentru extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice, au fost semnate 8 contracte în valoare totală nerambursabilă de 430,834,454.01 lei , echivalentul a 86,166,890.80 euro .

Total sume angajate aferente investițiilor din Fondul pentru Modernizare și MW:

– 30,868,678,181.85 lei, echivalentul a 6,173,735,636.37 euro

– 1210 MW