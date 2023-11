Premierul Ciolacu, vești bune pentru români: Bugetul pe anul viitor va fi aprobat în luna decembrie!

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi, că bugetul pe anul viitor va fi aprobat în luna decembrie. De asemenea, prim-ministrul răspuns în această seară, la Europa FM, criticilor care au acuzat că a fost discreționar modul în care s-au dat bani din Fondul de Rezervă și nu prin rectificarea bugetară.

„Vom aproba indicatorii în următoarea ședință de Guvern, de acolo încep negocierile cu ministerele. România va avea buget până la sfârșitul anului și vom avea un deficit gestionabil”, a spus Ciolacu, la Europa FM.

„Anul acesta România va avea buget și vom avea un deficit negociat cu UE. Eu îmi doresc să închid cu un deficit de 3%. Sunt măririle la pensii, la profesori, reforma cu cancerul. Nu poți să rămâi în venituri de 27 la sută. Va trebui să hotărâm ce avem. Vrem cotă unică la toată lumea la fel, vrem TVA de 19 la sută. Eu nu cresc nimic, vreau să respectăm ce hotărâm”,a mai spus premierul.

De asemenea, Marcel Ciolacu a oferit speranță românilor și a precizat faptul că ”niciun om de rând nu va fi afectat”.

„Le spun că anul acesta o să scot România la lumină, iar niciun om de rând nu va fi afectat. Eu nu am intervenit. Se va face rectificare înainte de a veni cu bugetul. Unde este nenorocirea, unde este apocalipsa? Mi-aș fi dorit să fiu Harry Potter și să modific totul într-o noapte. Am gestionat cheltuielile. Nu e discreționar sistemul de a da din Fondul de Rezervă. Ca să pot închide anul, am luat măsurile corecte”, a spus Marcel Ciolacu.

„Nimeni din Europa nu a avut creșterea asta economică, vom fi pe primele 5 locuri, avem o creștere economică în jur de 3,4%, asta înseamnă 150 de miliarde creșterea PIB, numai de aici, din creștere economică. Noi avem una dintre cele mai mici impozitări și cea mai mare impozitare a muncii. Anul viitor nu poți veni cu creșteri de taxe, nu pentru că e an electoral, ci pentru că trebuie să venim cu reforma fiscală, vom veni cu o lege clară și știm spre ce ne îndreptăm.

Vom lucra la ea, se lucrează și acum cu Banca mondială, ea nu va intra în vigoare în 2024, nici în prima jumătate a anului 2025, pentru că nu ai timp să parcurgi traseul parlamentar. Este falsă teoria că nu este sustenabil, dacă aplicăm un 27% care e media României de impozitare, numai de acolo avem vreo 40 de miliarde din PIB, ca și resursă.

Avem cea mai mare evaziune fiscală din Europa, aproape 10% din PIB. Aici trebuie să se vadă eficiența guvernului. Trebuie sa ne digitalizam, nu mai putem după 32 de ani sa stăm după funcționari. Eu o să o fac, trebuie să fii foarte determinat și să îți asumi anumite decizii, știu că anumite decizii nu îmi vor aduce voturi, dar îmi asum. Acum vorbim de România, vom vedea cât de bine vom reuși să comunicăm românilor ce vrem să facem”, a mai spus Marcel Ciolacu, la Europa FM.