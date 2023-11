Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, mesaj de Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor: “Nu putem accepta ca femeia să fie stigmatizată, discriminată sau agresată!”

“Totdeauna am luptat împotriva violenței în general și, în mod special, împotriva violenței față de femei! În privința rezolvării acestei probleme stringente, cred că sunt încă multe de făcut, în România și în lume. Este nevoie de protecție, de o acțiune urgentă a poliției și justiției! Avem nevoie de adăposturi pentru a oferi protecție tuturor victimelor care sesizează aceste abuzuri și violențe, pentru a încuraja astfel toate femeile care sunt abuzate să ia atitudine împotriva acestor fapte.

Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor marchează, la fel ca în fiecare an, lansarea campaniei „UNiTE to End Violence against Women” (25 noiembrie – 10 decembrie), o iniţiativă de 16 zile de activism, care se încheie cu Ziua internaţională a drepturilor omului (10 decembrie). Această campanie, condusă de secretarul general al ONU şi UN Women din 2008, îşi propune să prevină şi să elimine violenţa împotriva femeilor şi fetelor din întreaga lume, făcând apel la acţiuni globale pentru creşterea gradului de conştientizare, promovarea susţinerii şi crearea oportunităţilor de discuţie asupra provocărilor şi soluţiilor.