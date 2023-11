„Nora. O casă de păpuși”, la TNB, un spectacol de Chris Simion-Mercurian

Miercuri, 29 noiembrie 2023, și joi, 30 noiembrie 2023, Sala Atelier a Teatrului Național I.L.Caragiale din București prezintă avanpremierele spectacolului „Nora. O casă de păpuși” de Henrik Ibsen, în regia semnată de Chris Simion-Mercurian. Spectacolul face parte din G53 SENS UNIC, proiect ce susține demersul ”GRIVITA 53 – primul teatru construit de la zero”, finanțat din granturile SEE 2014-2021, în cadrul programului RO-CULTURA.

Noua punere în scenă o are pe Irina Movilă în rolul titular, alături de Ioan Andrei Ionescu, Șerban Pavlu, Amalia Ciolan, Mihai Munteniță, Bianca Marinescu, Geo Vișan, Robert Herea. Scenografia este semnată de Maria Miu, coregrafia de Ioana Marchidan, light design Alin Popa și muzica originală de Călin Țopa. ”Nora. O casă de păpuși” este o coproducție Teatrul Național I.L.Caragiale – Asociația Culturală„Grivița 53”.

„M-am întors în sala unde am debutat, sala Atelier a Teatrului Național București. Au trecut 20 de ani ca o respirație. Sunt emoționată. De această dată întâlnirea este pe un text major al unui clasic pe care-l montez în premieră: Nora sau o casă de păpuși. Deși este scris acum aproape 150 de ani, își păstrează forța unui manifest, iar Henrik Ibsen rămâne de departe un dramaturg modern și necesar. NORA sau O casă de păpuși nu este doar o poveste despre o relație de dragoste abuzivă, ci este o demonstrație axiomatică a faptului că omul are nevoie de minciună pentru a trăi. Până când? Care e limita? Cine o stabilește? Societatea? Prejudecățile? Nevoia de adevăr a sinelui? În spatele a tot ceea ce a scris Ibsen există o îndrumare sau o încurajare de a fi mai bun și de a deveni conștient de propria-ți identitate ca individ. Omul are puterea de a hotărî pentru sine și este responsabil pentru tot ce se întâmplă în viața sa. Omul este mai presus de societate și are libertatea să lupte pentru salvarea sa. Nora este un text iconic care mi-a permis construcția unui univers extrem de fragil, special, vulnerabil, actual în care veți putea intra începând cu sfârșitul acestei luni.”, a mărturisit Chris Simion.

Din proiectul G53 – SENS UNIC fac parte și o serie de ateliere de regie, scenografie, coregrafie și light design care se desfășoară în perioada 12 noiembrie – 15 decembrie 2023, ateliere susținute de echipa spectacolului și realizate pentru tinerii studenți la teatru.

Proiectul G53 SENS UNIC este co-finanțat de Ministerul Culturii.

Parteneri ai proiectului: ARCUB, Garanti Bank, Aqua Carpatica, CBRE, Lemon.

https://www.tnb.ro/ro/nora

CHRIS SIMION–MERCURIAN este absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale“ București, secția teatrologie (2000) și regie teatru (2005). A publicat zece cărți, printre care Ce ne spunem când nu ne vorbim, 40 de zile, Care dintre noi, În fiecare zi, Dumnezeu se roagă la Mine, Imperativele adolescenței.

Cea mai recentă carte a sa – Dicționar de optimisme.

Dăruiește pentru a exista mai departe! – așa am putea descrie într-o singură frază personalitatea lui Chris.

Chris Simion–Mercurian este una dintre cele mai vocale și iubite artiste din generația sa, o personalitate creatoare, originală, inovativă, un spirit viu, explorator, care s-a impus în cultura contemporană prin curaj, forță, pasiune și moralitate. Deși este recunoscută atât național, cât și internațional și deține câteva premii care ar fi putut să îi încurajeze aroganța, Chris își păstrează modestia și își cultivă neîncetat smerenia. Este un om conectat la Univers, un om al unei ere care ar putea începe.

A regizat peste 40 de spectacole de teatru, printre care Oscar și tanti Roz, Domnul Ibrahim și Florile Coranului, Copilul lui Noe după Eric Emmanuell Schmitt, Maitreyi după Mircea Eliade, Scaunele de Eugene Ionesco, Dragostea durează 3 ani după Frederic Beigbeder, Copilul divinși Cu ce vă servesc? după Pascal Bruckner, Mecanica inimii după Mathias Malzieu, Cineva are să vină de Jon Fosse și multe altele. A inițiat Festivalul de teatru independent UNDERCLOUD, ajuns la cea de a XVI-a ediție. A demarat proiectul Grivița 53 (www.grivita53.ro), de construire a primului teatru privat de la zero.

A debutat și în cinematografie, regizând primul său film – eseu, Care dintre noi, bazat pe propria experienţă în lupta cu cancerul și este activă în susținerea femeilor care trec prin acest diagnostic oncologic alături cu Asociația R.O.Z.