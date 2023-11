Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, pune „punctul pe i”: Nu vor exista întârzieri la plata pensiilor pe luna decembrie!

Simona Bucura-Oprescu a făcut declarații importante privind creșterea pensiilor în anul viitor, aducând vești bune pentru milioanele de pensionari din România, în ziua când preşedintele Klaus Iohannis a promulgat noua lege. Potrivit ministrei muncii, primele majorări vor avea loc în ianuarie, urmate de altele în luna septembrie, cu procente de creștere ce variază în funcție de situația individuală a fiecărui pensionar.

Ministrul Muncii a dat asigurări, în direct la România TV, că vârsta de pensionare nu va creşte decât dacă va creşte semnificativ şi speranţa de viaţă şi a explicat în ce fel a contracarat Guvernul creşterea obligatorie a vârstei de pensionare pentru femei.

„Este o zi importanta pentru Romania, pentru ca presedintele a promulgat noua lege a pensiilor. Reprezinta o noua etapa, in care din 2024 venim cu o noua lege, care aduce respect si echitate romanilor si incurajeaza munca.

Varsta de pensionare este stabila. Varsta nu va creste arbitrar, nu sta in pixul unui ministru. Avand in vedere speranta de viata din Romania la aceasta ora, probabilitatea ca varsta de pensionare sa creasca este foarte mica. Chiar daca cresterea varstei de pensionare pentru femei ne-a fost impusa de PNRR, am incercat sa o adaptam la specificul romanesc. Anume faptul ca perioada de crestere copil esta vechime, iar pentru fiecare copil se scade varsta de pensionare cu 6 luni.”, a spus Simona Bucura-Oprescu.

Întrebată de un telespectator al România TV dacă vor exista întârzieri la plata pensiilor din decembrie, din pricina lipsei de fonduri sau a grevei angajaţilor din subordinea Ministerului Munci, ministrul i-a asigurat pe români că nici nu se pune problema.

„Aceasta reforma ne-a ajutat sa renegociem PNRR si sa scoatem acel procent de 9,4%. Nu vor fi intarzieri la plata pensiilor in decembrie. Colegii de la casele de pensii isi doresc echitate in ceea ce priveste salarizarea, dar in acelasi timp au demonstrat ca pun mai presus interesele beneficiarilor. Azi am avut intalniri cu partenerii sociali, in prezenta premierului Marcel Ciolacu, unde am stabilit tinte si un calendar de lucru. Colegii nu isi doresc doar salarii mai mari, ci si conditii mai bune de munca si modernizarea echipamentelor de lucru.

Majorarea cu inflatia o aveam si in actuala lege a pensiilor. Noutatea cu care am venit este aceea ca in fiecare an este obligatoriu pentru guvern ca in ianuarie sa se majoreze pensiile pe acest mecanism. Da, exista bani, guvernul Ciolacu este un guvern serios. Impactul suplimentar cu recalcularea este de 0,6% din PIB, iar obligatia mea este sa ma bat pentru romani, al Ministerului Finantelor este sa fie prudent, iar eu le promit romanilor ca anul viitor vor avea pensii mai bune.

Incepand din luna septembrie romanii vor beneficia de recalculare, va veni talonul cu pensia marita.”, a mai spus ministrul Muncii.

Simona Petre, preşedinta Asociaţiei Pensionarilor din Timişoara, a întrebat-o pe Simona Bucura Oprescu dacă există garanţii că noua lege va fi respectată, spre deosebire de legea 127.

„Doamna Olguta Vasilescu a facut o lege buna, din pacate nu a gasit guverne bune care sa o aplice, dar acum avem guvernul Ciolacu, o guvernare stabila, care va aplica aceasta lege. Romania nu si-ar permite sa nu aplice aceasta lege, pentru ca face parte dintr-un pachet negociat cu Comisia Europeana, iar una dintre conditii este ca timp de 5 ani nu se pot opera modificari pe aceasta lege”, a explicat ministrul Bucura-Oprescu.

Simona Bucura-Oprescu a explicat şi faptul că românii care au făcut parte, pe vechea lege, din grupele speciale de muncă nu vor pierde bani la pensie.

„Legea dispune pentru viitor. Este important ca romanii sa stie ca am pastrat grupele de munca. Apoi, pentru categoriile de munca unde angajatorii au platit la BASS, nu le-am afectat drepturile. Ii rog sa se uite in lege si sa vada ca au in continuare drepturi. Si nu in ultimul rand, aceasta analiza a tinut cont si de bolile declarate de angajatori. Adica acolo unde am gasit o analiza care sa stea in picioare, am mentinut aceste conditii de munca.”, a încheiat Simona Bucura-Oprescu.