Din 30 noiembrie, Carrefour România adoptă Sistemul de Garanție-Returnare: ce trebuie să știe românii despre program

Din 30 noiembrie, Carrefour România adoptă Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) pentru reciclare eficientă, unul dintre cele mai importante proiecte de economie circulară din România, la momentul actual. Clienții Carrefour vor putea recicla la punctele de colectare din magazinele Carrefour, ambalaje conforme SGR, cu logo RetuRO și cod de bare special (în mod ideal, spălate, cu capac atașat) din PET, aluminiu și sticlă, cu volume cuprinse intre 0,1l si 3l inclusiv, pentru care își vor recupera garanția de 0,50 RON în numerar la casele de marcat sau direct în Act for Good, programul de loialitate, disponibil în aplicația Carrefour. Ambalajele compatibile SGR vor fi introduse treptat pe piață, astfel că disponibilitatea lor la raft se va face gradat, pe măsură ce stocurile de produse cu ambalaje neconforme, fără identitate RetuRO, vor fi epuizate.

„An de an, ne stabilim obiective ambițioase prin care să ducem politica de sustenabilitate Carrefour la următorul nivel, cu proiecte de impact la nivelul comunităților din care facem parte. Suntem pionieri ai colectării selective a deșeurilor încă din 2019, când am lansat platforma Punem Preț pe Plastic, sub care am dezvoltat proiecte naționale precum Plata cu PET, campanii de colectare a uleiului și a bateriilor uzate. Astăzi, continuăm să facem bine odată cu inaugurarea Sistemului de Garanție-Returnare în toate magazinele Carrefour din țară. Din punct de vedere operațional, am dezvoltat o întreagă infrastructură de reciclare, de la echipamente, sisteme IT, pregătirea angajaților, pentru ca toți clienții noștri să beneficieze de o experiență cât mai bună. Suntem responsabili de impactul nostru în societate și vom continua să adoptăm soluții eficiente pentru un viitor mai curat și mai bun”, a declarat Jagoda Gwardys-Zientara, COO Carrefour România.

Cumperi, returnezi, recuperezi în rețeaua de magazine Carrefour România

Lansat în premieră în România, Sistemul de Garanție-Returnare se traduce printr-un mecanism de recompensare a binelui făcut de români, din respect pentru mediul înconjurător. La fiecare băutură cumpărată (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase), clienții vor plăti o garanție de 0,50 RON pe care o vor putea recupera ulterior. După golirea ambalajului, recipientele conforme, ideal spălate, cu capac atașat, vor fi returnate la punctele de returnare speciale, care vor fi amenajate în cele peste 430 de magazine Carrefour. Garanția poate fi recuperată în numerar la casele de marcat sau direct în contul Act for Good din aplicația Carrefour și transformată în voucher valoric la viitoarele sesiuni de cumpărături, atât din magazinele fizice, cât și online, pe site-ul carrefour.ro și platformele partenere, Bringo și Glovo.

Sistemul se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau aluminiu, cu volume cuprinse între 0,1l şi 3l, inclusiv. Pentru a fi identificate ușor, produsele compatibile cu SGR vor avea inscripționate logo-ul RetuRO și codul de bare care le va permite să fie preluate de către echipamentele de reciclare. Ambalajele fără logo RetuRO și cod de bare dedicat vor putea fi, de asemenea, reciclate în rețeaua Carrefour, în același punct de colectare dedicat SGR, dispunând de recipiente speciale pentru colectarea acestora, însă nu vor beneficia de garanție.

Pentru o experiență cât mai ușoară, românii trebuie să respecte o serie de criterii obligatorii în vederea validării garanției:

Eticheta și forma ambalajului să fie intacte;

Doar ambalajele cu logo RetuRO și cod de bare special vor fi recunoscute în cadrul programului, inclusiv de către echipamentele de colectare;

Clienții pot aduce ambalaje conforme SGR la reciclat, în punctele de returnare compatibile programului, fără condiția ca produsele să fi fost cumpărate din cadrul unui magazin Carrefour;

În mod ideal, ambalajele să fie golite de conținut, spălate, și colectate cu capacul atașat.

Carrefour va depune toate eforturile pentru a pune la dispoziția clienților, cât mai curând echipamente de colectare tip RVM (Reverse Vending Machines) pentru colectarea ambalajelor SGR în toate magazinele din țară, cu susținerea Green Pack și Tomra. Toate echipamentele respectă cerințele de funcționare și specificațiile tehnice indicate de către RetuRO, compania care gestionează programul în România.

În magazinele care dispun de o suprafață mare alocată spațiului de vânzare (hipermarketuri și anumite supermarketuri), Carrefour a amenajat puncte de returnare SGR în spații dedicate din parcările magazinelor, cât mai vizibil și în apropierea intrărilor. În cazul celorlalte formate, echipamentele RVM se vor regăsi direct în interiorul magazinelor sau, după caz, în interiorul galeriilor comerciale, de asemenea, cât mai aproape de intrarea în magazin. Nu în ultimul rând, în cazul magazinelor din incinta mall-urilor și acolo unde există spațiu suficient în subteran, clienții vor găsi RVM-urile instalate în imediata apropiere a culoarelor de acces către magazin.

Integrare cu platforma Act for Good din aplicația mobilă Carrefour

„Clienții Carrefour vor beneficia de punctele de colectare a ambalajelor compatibile Sistemului de Garanție-Returnare și recupera garanția de 0,50 RON per ambalaj, fie sub formă de numerar, la casele de marcat, fie ca voucher de cumpărături prin scanarea tichetului de reciclare prin funcția de Self Scan. Elementul de noutate îl reprezintă modulul Act for Green, sistemul de urmărire a valorii acumulate până la acel moment din scanarea tuturor tichetelor de reciclare. Acestea pot fi transformate în vouchere de cumpărături; mai mult, scanând tichetul de reciclare în Act for Good, românii vor fi recompensați cu extra beneficii. Este un sistem simplu și rapid pe care l-am implementat în avantajul clienților noștri pentru a naviga mai ușor prin acest proces nou, dar cu impact semnificativ la nivelul societății”, a declarat Nicolae Drîmbu, Head of Innovation Carrefour România.

Cu ajutorul programului de loialitate Act for Good, experiența colectării devine și mai simplă. În cazul predării ambalajelor la echipamentele de colectare, după eliberarea tichetului de către acestea, clienții pot scana codul de bare prin funcția de self scan. Aplicația recunoaște codul de bare de pe tichetul de reciclare și colectează în secțiunea dedicată garanția aferentă acelui tichet. Ulterior, tichetul de reciclare nu va mai putea fi folosit la casele de marcat din magazinele fizice, în sensul recuperării garanției fizice în numerar.

În plus, la colectarea mai multor tichete în aplicație, clienții le vor putea converti într-un voucher valoric, care însumează totalul tuturor tichetelor. Voucherele vor putea fi folosite la cumpărăturile din magazinele fizice, precum și direct în aplicație, pentru cumpărăturile online.

Ca factor de noutate, Carrefour introduce funcția Act for Green, un sistem de tracking care le arată clienților soldul în timp real acumulat până la acel moment din scanarea prin Act for Good a tuturor tichetelor de reciclare.

Carrefour România, pionier al culturii responsabilității față de mediul înconjurător

Carrefour este un pionier în domeniul colectării selective a ambalajelor, prin programul Plata pentru PET în cadrul căruia, în ultimii patru ani, clienții au putut achiziționa fructe și legume proaspete, crescute local, la prețul special de 1 PET, 1 doză de aluminiu sau 1 ambalaj de sticlă per bucată. Mai mult, pentru fiecare recipient de apă rPET DORNA, produs din plastic 100% reciclat și 100% reciclabil, clienții primeau o cantitate dublă de fructe și legume.

Ajunsă la cea de-a 5-a și totodată ultima ediție în 2023, caravana Plata cu PET a facilitat trecerea la Sistemul de Garanție-Returnare, prin transformarea obiceiului responsabil cu natura creat în cei patru ani de campanie într-un comportament pe termen lung.

Campania a fost introdusă pentru prima dată de Carrefour România în anul 2019, ca parte a programului de economie circulară Punem Preț pe Plastic. De atunci, au fost colectate peste 1 milion de ambalaje PET și peste 300.000 de sticle și doze de aluminiu, prin implicarea a mai mult de 500.000 de clienți, care au primit în schimb peste 200 de tone de fructe și legume românești.

Despre Carrefour România

Carrefour România le oferă clienților săi un univers de posibilități de a face cumpărături. Singurul retailer omnichannel din România, Carrefour le oferă clienților experiențe de cumpărături cu ajutorul aplicației mobile și a caselor de marcat Self Service, în magazine, prin serviciile de online shopping cu livrare acasă, prin BRINGO și Glovo sau cu opțiunea Click & Collect de pe www.carrefour.ro.

Odată cu achiziția operațiunilor Romania Hypermarche SA, Carrefour ajunge la peste 430 de magazine, în 113 orașe din țară și ajunge în top trei jucători de pe piața de retail din România, fiind un angajator de top certificat pentru peste 17.000 de angajați.

În 2022, Carrefour România a fost un important contributor la susținerea economiei, cu peste 681 milioane de lei în taxe aduse la bugetul de stat. Furnizorii Carrefour de anul trecut au provenit în proporție de peste 93% din România, iar acum retailerul continuă să își extindă rețeaua de producători locali și ultra-locali, care însumează peste 1.300 de parteneriate, pentru furnizarea de produse proaspete.

Compania susține comunitățile în care activează prin programe și inițiative naționale pe termen lung, cu impact pozitiv în societate: Cooperativa Agricolă Vărăști, prima de acest gen fondată de retailer în România, Deschidem Vinul Românesc, Creștem România BIO, Grădina Noastră și Poftim Brânză Românească sau Plata cu PET. Platforma Act For Good transformă cumpărăturile într-o experiență personalizată cu impact social. Fiecare sesiune de shopping le poate aduce utilizatorilor puncte de loialitate, prin care pot face fapte bune, dar pot și beneficia de reduceri și oferte personalizate.

Carrefour România operează în România prin cinci entități juridice: Carrefour S.A., Artima S.A., Columbus Operational SRL, Supeco Investment SRL și, din noiembrie 2023, Romania Hypermarche S.A.